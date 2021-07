Muertes por Covid: la letalidad en la Ciudad es más de un 20% mayor que en Provincia

qué arrojan los datos en cuanto a la comparación entre lo ocurrido a uno y a otro lado de la General Paz y qué políticas se implementaron vinculadas al sistema sanitario y a la gestión de la pandemia para frenar los contagios y los fallecimientos

la tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires que gestiona Horacio Rodríguez Larreta se encuentra 56% sobre del promedio nacional y un 20,86% arriba de la Provincia que tiene al frente a Axel Kicillof

Desde la gestión de Axel Kicillof, en diálogo con este medio, destacan cinco puntos para explicar qué acciones y políticas se tomaron para lograr un menor impacto, si se compara a nivel interno, en términos de fallecimientos: el fortalecimiento del sistema sanitario; las medidas de cuidado; la disminución de la brecha de desigualdad; la baja letalidad; y el sistema de registros

Tras superarse ayer la dolorosa marca dedesde el inicio de la pandemia y, con las 455 muertes de hoy, alcanzarse el total acumulado de 100.695 de víctimas fatales, la oposición y parte de los medios buscan instalar críticas focalizadas sobre los gobiernos nacional y bonaerense por la gestión sanitaria pero, llamativamete, no hacen referencia a la Ciudad de Buenos Aires.Fuentes del territorio bonaerense expresaron anteque desde esa postura buscan "hablar de los fallecidos sin hacer referencia a que la Provincia y la Ciudad son un mismo conglomerado en el AMBA".La pregunta que surge ante este panorama no tiene que ver con interpretaciones ni con usos políticos, sino conEn primer lugar, se debe señalar, como mostró ayer Política Argentina acá , que Argentina transita índices esperanzadores en cuanto a la letalidad y que, según ponderaron fuentes del oficialismo a este medio, "siempre la tuvo por debajo de muchos paísesdesarrollados".Incluso, señalan, es una "situación muy distinta a otros países de la región que, aún con problemas de registro de casos y muertes, tuvieron índices de letalidad más elevados debido a que no pudieron evitar el colapso de sus sistemas de salud".En términos generales,. No obstante, la comparación entre el territorio bonaerense y el porteño tiene que ver con que existe una la heterogeneidad entre las distintas provincias y distritos integran un país tan federal y diverso en todos los aspectos.En ese marco,Ese dato arroja queEsta diferencia también se ve reflejada en los niveles de, donde. Esto signfiica que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una incidencia acumulada 43,92% superior al promedio del AMBA.Desde la administración bonaerense remarcan que "el principal problema de esta pandemia estaba vinculado a un aumento nunca visto en otras epidemias sobre la demanda de atención terapia intensiva" y que,Señalan que, según varios estudios publicados, incluso "en países como los EEUU, la población de menores recursos fue la que más padeció y sufrió una alta carga de mortalidad por la falta de cuidados generales y la discriminación socioeconómicaque privilegió el acceso a la atención médica, y fundamentalmente a las camas de terapia, a los sectores con mayores recursos".Esta afirmación, pudo corroborar este medio, tiene que ver con que se estima que en EEUU hay un 13% de población afrodescendiente, por ejemplo, mientras que el 23% de las muertes por coronavirus se produjo en esta población, que integra los sectores más pobres en términos socio económicos.Por eso, destacan, fueron"Esto no sólo permitió que el sistema resistiera a la presión producida por la pandemia sin que faltara camas para las personas que las necesitaban, sino que pudo mantener un acceso equitativo, donde las cuestiones económicas o regionales fueron factoresdeterminantes frente a la posibilidad de enfermarse o fallecer", precisan.: señalan que "a ninguna persona que lo requirió le faltó una cama o un respirador". En el sector público, según remarcan, el sistema de salud pasó de "883 camas de terapia intensiva a 2370, aumentando un 270%". Se abrieron 4 de los 5 hospitales nacionales que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había concluido en un 90% promedio terminado, además se inauguraron 3 hospitales municipales y 12 hospitales modulares de los cuales 9 están en PBA. La inversión total en la se acercó al monto de 24 mil millones de pesos, lo que permitió evitarmiles de muertes y generar un acceso equitativo al sistema de salud.el gobierno provincial, aseguran, "fue el principal impulsor de las medidas de cuidado en todo momento para preparar el sistema sanitario, contener la llegada de nuevas variantes, bajar los brotes y picos como los de la temporada de verano o el de la segunda ola en Mayo - Junio 2021".como quedó mostrado en el caso de los EEUU, precisan que "en todos los países del mundo se vio que los sectores más pobres tenían más riesgo de enfermarse y morir por COVID". En tanto que en la PBA la enfermedad y gravedad "nunca afectó en mayor medida a las personas más pobres, solamente posible por la acción de prevención, atención y cuidados que realizo el Estado"."Varios estudios realizados en la provincia de Buenos Aires observaron que las mínimas desigualdades en la morbimortalidad por COVID-19 en territorio bonaerense, disminuían aún más, prácticamente llegando a 0 durante los más álgidos de la curva de contagios", sostienen.: la letalidad en PBA en la primera ola era de 3,5%, mientras que en esta segunda ola fue de 1,5%, informan fuentes del gobierno bonaerense, que atribuyen la baja a "una excelente planificación de la campaña de vacunación poniendo a las personas de mayor exposición al virus como prioridad para vacunarse".: "la PBA cuenta con un sistema de registro de los fallecimientos en tiempo real", explican, y aseguran que "durante la pandemia y con recursos del Estado se crearon diferentes herramientas informáticas" que permiten "cruzar bases y evitar el subregistro de muertes como el Sistema de Gestión de Camas o la Digitalización del Certificado de Defunción", que denuncian existe en otros países.