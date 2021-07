Jorge Macri declinó su candidatura en la Provincia y avanza la interna entre el PRO y la UCR

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, confirmó este jueves la declinación de su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, de tal forma que la interna de "Juntos" en el territorio bonaerense avanza hacia la disputa entre Diego Santilli por el PRO y Facundo Manes, por la Unión Cívíca Radical (UCR).

He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo (sigue) pic.twitter.com/Aa9KSzDP3w — Jorge Macri (@jorgemacri) July 15, 2021

Valoro mucho a @jorgemacri, y su decisión es una gran muestra de grandeza y compromiso. Su rol es muy importante para la consolidación del PRO en la Provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento de la unidad de @juntoscambioar. Vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección. — Horacio Rodríguez Larreta ✋🏼🧼🤚🏼 (@horaciorlarreta) July 15, 2021

"He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones. Llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo mas grande que cada uno de nosotros. Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo", señaló el jefe comunal en redes sociales.En el posteo que estuvo acompañado con una imagen en la que se lo ve junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Macri anticipó que de cara al próximo 24 de julio cuando venza el plazo de inscripción de los precandidatos, va a "trabajar para lograr una lista única"."De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única. Porque dividirnos es un error que termina beneficiando al gobierno. Poner en riesgo el futuro del proyecto por algunos nombres en una lista es un costo innecesario", amplió.En este sentido, advirtió que "la unidad de Juntos por el cambio no está garantizada" al tiempo que rememoró su rol dentro del partido porteño."La unidad de Juntos por el cambio no está garantizada. Todos tenemos que trabajar para cuidarla y fortalecerla. Hace 17 años fui uno de los fundadores de este espacio. Soy parte del crecimiento de esta fuerza que hoy cuenta con legisladores e intendentes. Como Presidente del PRO tengo la responsabilidad de consolidar nuestro partido y construir una alternativa al kirchnerismo en 2023", agregó.Por su parte, Rodríguez Larreta, agradeció la declinación y destacó "la gran muestra de grandeza y compromiso"."Valoro mucho a @jorgemacri, y su decisión es una gran muestra de grandeza y compromiso. Su rol es muy importante para la consolidación del PRO en la Provincia de Buenos Aires y el fortalecimiento de la unidad de @juntoscambioar. Vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección", subrayó el mandatario porteño.Tras anotar un nuevo trinufo por parte del larretismo, la alianza "Juntos", nomenclatura que adoptará ante la Justicia electoral, encamina su interna en dos frentes: el primero comandado por el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, mientras que la segunda opción, encabezada por el neurocientífico Facundo Manes.La flamante incorporación de la UCR bonaerense aglutinará también al GEN, de Margarita Stolbizer, al Partido del Diálogo, que lidera a Emilio Monzó, y a Confianza Pública, de Graciela Ocaña.