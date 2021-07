Evo Morales pidió procesar a Mauricio Macri en Bolivia

El ex presidente boliviano Evo Morales consideró que el ex jefe de Cambiemos Mauricio Macri deberá ser juzgado "en Bolivia o donde sea para defender a la democracia en América Latina". Evo remarcó esta necesidad para que no haya "nunca más haya golpes de Estado" en la región como sucedió en 2019 contra su Gobierno, en el marco de la investigación por el presunto envío de armamento desde Argentina mientras era depuesto del poder.

Consideró además quedijo el ex mandatario boliviano a Pagina 12"Si nos basamos en las normas bolivianas, los que permitieron el ingreso de ese armamento tienen. Álvaro García Linera lo explicó muy bien", completó Evo Morales.En ese marco, el ex presidente de Bolivia señaló que los que colaboraron con el golpe de Estado "son agentes del imperio, agentes de las transnacionales con una mentalidad tan mezquina que no piensa en su patria ni en el pueblo humilde"., aseveró.