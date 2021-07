La mamá de L-Gante contó que sí le había tocado la "compu" de Conectar Igualdad y ratificó cómo le sirvió

la mamá del referente del rap y la cumbia, Claudia Valenzuela, quien confirmó que L-Gante "fue aprendiendo solo con los programas de la compu”. Además, contó qué pensó cuando CFK nombró a su hijo y reveló la historia completa de la relación entre el artista y el programa Conectar Igualdad

A días de quenombrara al popular artista de laen uno de sus últimos actos para reafirmar que pudo iniciar su exitosa carrera a partir de una computadora del programa Conectar Igualdad, cosa que el músico había contado previamente y ratificó luego de las palabras de la Vicepresidenta, siguen generándose repercusiones.En este caso, hizo declaracionesConsultada puntualmente en Radio Con Vos acerca del día que la ex presidenta lo nombró, Claudia relató cómo se enteró de la mención. “. Después dijo que Wos era el único trapero que conocía ya que trata mucho sobre la realidad social, aunque Elian también en algunos temas. Pero Wos lo hace de otra manera”.La mamá del músico se refirió a cuando Cristina lo nombró hace un mes en un acto en Lomas de Zamora. “Les recomiendo que lo escuchen a elegant. Con esa Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en Youtube”, había dicho la ex mandataria en referencia al tema L-Gante RKT. El artista había contado esa historia en una entrevista anterior, durante 2020.Luego de que CFK lo nombrara, el referente de la cumbia 420 dejó muda a Viviana Canosa en una nota y, posteriormente, usó sus redes sociales para agradecerle a la Vicepresidenta: “Yo no me posiciono de ningún lado, no caigo en ningún juego político. Comprendo claramente que una persona puede estar no con la información tan precisa. Aclaro totalmente que esa netbook es muy útil y yo acomodé a mi familia empezando de ahí. Así que por lo tanto valoro mucho el proyecto ese que una vez hubo. Aunque haya tenido muchas críticas por usar mi nombre de algún tipo de referencia y lo mezclen con mis letras, quiero que sepan que yo me hice famoso por cantar la realidad y que gracias a esa netbook hoy yo acomode mi vida y mi familia. Esta historia la hago solo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros”.Esas palabras de L-Gante tenían que ver con que, en la nota con Canosa, él aclaró que no llegó a recibir la computadora de Conectar Igualdad y que, en cambio, la intercambió por un celular. Ahora, su mamá contó que el artista tuvo una netbook del Gobierno asignada por la escuela, pero no pudo recibirla porque había abandonado su cursada., profundizó."Él ya no estaba yendo más. Lo que sí no me acuerdo, es si vendió el celular o lo vendió mano a mano”, concluyó.Además, se refirió a las dificultades que existen en los barrios pobres, a la necesidad de que se pase de los planes sociales al trabajo, y contó sobre los inicios de L-Gante. “Los inicios de L-Gante costaron, éramos una familia laburante pero poníamos todo para ayudarlo a grabar los temas. Elián tenía amistades que lo llevaron por malos caminos, ahí probó las drogas. Tuve miedo de que terminara mal”.