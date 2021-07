Tres empresas buscan comprar Vicentin mientras se desnudan nuevas maniobras delictivas con facturas truchas

Viterra (ex Glencore), Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, son las tres agroexportadoras que se mostraron formalmente interesadas en adquirir Vicentin y preacordaron la posibilidad de que los actuales dueños cedan entre el 51 y el 90% de las acciones.

En el marco de la causa donde se investigan los delitos económicos y financieros de la cerealera Vicentin,El escrito presentado ante el juzgado por la funcionaria señala, con respecto a los resultados de su propia tarea en la agencia de la AFIP en Reconquista, Santa Fe,Según consignó Página 12, en el mismo escrito en el que se ofrece como testigo, relata quefuncionaria con cargo jerárquico en la AFIP Reconquista, Santa Fe,La "situación referida" por los productores agropecuarios no era otra que la entrega de los granos a Vicentin para su tratamiento y exportación, pero sin ninguna documentación o pago a cambio.A través de este tipo de operaciones,El problema de no documentar la entrega era propio de Vicentin.Por la "confianza" en la empresa familiar casi centenaria, los productores entregaban el grano "de buena fe". Pero a partir de la campaña 2015/2016, Vicentin empezó a concentrar los recursos en el plan de expansión de sus negocios (luego, se sabría, también en trasladar al exterior la localización de sus empresas).Fue ese año, 2016, cuando VicentinEl directorio de Vicentin espera que tanto la oferta de pago a los acreedores como la propuesta de venta se harían de modo casi simultáneo. En rigor, los montos con los queva atada a lo que se pueda consensuar con las tres agroexportadoras referidas, una instancia de evaluación y negociación intensa que no se ha detenido desde que fue anunciada en mayo.Luego de llegar a un preacuerdo de venta, sEn enero pasado, el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tramita el concurso de acreedores, verificó los créditos reclamados.En el caso de quienes entregaron granos, la deuda en pesos se admitió a por un valor total de $ 23.956.545.784,63, en tanto que las acreencias en dólares se establecieron en U$S 31.211.979,47, según el detalle del siguiente documento.Además de esas cifras, quedan por "recalcular" US$ 853 millones a la socia de Vicentin en la empresa Renova, Oleaginosa Moreno, del ex grupo Glencore,