Se lanzó Santilli para la pelea con Manes en "Juntos": tiros al FDT, cero autocrítica por Vidal y discurso 2023

el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se lanzó como precandidato a diputado nacional de la mano de Horacio Rodríguez Larreta para competir contra la UCR, que lleva al neurocientífico Facundo Manes

"Voy a estar juntos a ustedes. Voy a recorrer cada barrio. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar. Mi esperanza está en vos que te tomás el bondi a las 5 de la mañana. Vos, que vas a la fábrica todas las mañanas. Vos que a pesar de que te ponen trabas y te destratan, seguís produciendo. Vos, que estudiás en las universidades y preparás a los alumnos. Vos, que pasás horas y horas en las guardias de los hospitales. En todos ustedes que quieren un cambio"

[🔴EN VIVO🔴] Juntos, en la Provincia de Buenos Aires 💪. https://t.co/7WLUCXf6Ya — Diego Santilli (@diegosantilli) July 22, 2021

Tras la durísima pelea interna en el PRO que derivó en el triunfo de la variante porteña,Lo hizo en un escenario con todos los aliados de la nueva "Juntos", menos los radicales, que no hubo ni uno. Estuvieron y lo antecedieron en la palabraEn el inicio de su discurso, Santilli les agradeció a todos los presentes en el escenario e incluyó a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, ausentes, aunque no incluyó a ningún dirigente radical, en esa misma condición. El discurso de todos contuvo críticas al gobierno bonaerense pero ninguna referencia a que quien gobernó los últimos cuatro años fue del PRO, y perdió la reelección con malos números en todas las áreas económicas y sociales., dijo el vicejefe de Gobierno porteño, que ahora cruza la General Paz.Y siguió: "Queremos decir basta, así no va más. Somos un equipo que trabaja y hace las cosas bien. Somos un equipo que no te maltrata, te escucha y te entiende. Soy un tipo de laburo"."Enfrento los problemas, voy para adelante. Tenemos que poder cambiar esta provincia. Tenemos los recursos", continuó, antes de entrar en el núcleo de sus palabras, que abandonan la línea "blanda" y exponen que su proyecto político está en 2023, pese a que competiría con Jorge Macri, presente en ese escenario., dijo.Y concluyó: "Podemos vivir mejor, transformar definitivamente la provincia de Buenos Aires, hagámoslo, y hagámoslo juntos".Lo antecedieron en el uso de la palabra Pichetto, Ocaña, Jorge Macri, Bullrich y Carrió. El intendente de Vicente López insistió con sus advertencias de que podría haber grietas internas: "Si hay algo que la gente espera de nosotros, es que permanezcamos juntos, y la unidad no está garantizada".A su turno, Bullrich se metió de lleno en la campaña con su línea agresiva: "Nos toca una representación de una sociedad que espera ser representada. Tenemos en frente a una candidata (por la posibilidad de que Victoria Tolosa Paz encabece la lista del Frente de Todos) que empezó coordinando la mesa contra el hambre y hoy coordina la mesa del hambre que argentinos que salen a campear sus pocas pertenencias por comida"."Estamos juntos pero también estamos para cambiar. Le decimos al kirchnerismo que venimos para recuperar las cosas que los argentinos perdieron", agregó.Carrió, en tanto, dijo que va "a representar a los que queremos ser grandes" y "en los últimos dos años nos pasó un camión por encima"."Miren dónde estoy: la fracasada más exitosa de la historia de la Nación", continuó, y concluyó, entre palazos hacia Pichetto, risas y destacar el "corazón" de Santilli: "Uno tiene dos alternativas: quedarse abajo del camión toda la vida o levantarse y salir a la vida. Les propongo salir a la vida de la familia argentina".El útlimo en hablar antes de Santilli fue Larreta. "La verdad que este gran equipo, con Miguel que hoy es uno de los pilares de nuestra propuesta, con Patricia que viene dando una tarea enorme por la unidad, logramos mantener a la oposición unidad por primera vez con el peronismo en el gobierno. Como dijo Lilita, vamos a salir todos juntos. Un gusto estar con Jorge, uno de los pilares de la construcción. Un placer estar con Graciela también, quien hizo la mejor elección de todos en 2017. Con todos nuestros intendentes y dirigentes", empezó."Vamos a presentar una alternativa que defienda los valores que queremos. En primer lugar la unidad. Unidos por trabajar por la educción. Por un sistema de salud, tan errático durante la pandemia. Para mejorar la seguridad. Por la diversidad. Y en esa unidad, quiero destacar el gesto de Jorge de vuelta, todos somos conscientes del momento difícil que está viviendo la Argentina y la Provincia", dijo Larreta.En el mismo sentido, se animó a criticar a Axel Kicillof pese a que el avance de la vacunación en PBA es de los más remarcables del país y que hubo que reconstruir el sistema sanitario que dejó Vidal, su candidata en CABA: "Con muchos errores respecto de la pandemia en la Provincia. Necesitamos un equipo que pueda estar en la calle".