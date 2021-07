"Del paraavalanchas de River a la política", el filoso de tweet de Alan Schlenker contra Diego Santilli

El exjefe de la barrabrava de River Plate "Los Borrachos del Tablón", Alan Schlenker, condenado en 2016 por haber sido el instigador del homicidio de Martín Gonzalo Acro en el barrio porteño de Villa Urquiza, apuntó este jueves contra el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli.

Del paraavalanchas de River a la política : pic.twitter.com/m25Xt5mLRW — Alan Schlenker (@schlenkeralan) July 22, 2021

"Entré a la barra porque NO era delito y porque había grandes referentes como Diego Santilli que hoy lanzó su candidatura como Gobernador de Buenos Aires"; señaló en redes sociales.Schlenker se encuentra detenido en el pabellón 10 del penal de Rawson, Chubut, luego de que fuera encontrado culpable en el crímen contra el joven de 29 años que tuvo lugar en 2007 producto de un enfrentamiento entre las facciones identificadas como "La banda de Rousseau (a la que pertenecía Acro) y la "Banda de Palermo"."Del paraavalanchas de River a la política", amplió el posteo acompañado de una foto en la que se lo referencia al actual vicejefe de Gobierno porteño.Según se detalla en la biografía del perfíl, la cuenta de Twitter está siendo administrada por la familia del ingeniero agrónomo."El prestigioso Enrique Piñeyro es titular de una ONG que defiende a algunos inocentes presos en Argentina y afirmó que mi condena es un "DISPARATE JURÍDICO". Ayudás con RT para difundir ?", destaca una de las últimas publicaciones que se lanzaron desde la red social de los 240 caractéres.El exlíder y fundador de "Los Borrachos del Tablón", Rubén Coppola, "Matute", repasó en diálogo con Clarín el vínculo de Hugo Santilli, padre del flamante precandidato a diputado nacional por el frente "Juntos"."Hugo (por Santilli) nos empezó a bancar porque quería destronarlo a Aragón y nos daba 350 tickets que se repartían entre la barra. No nos alcanzaban: éramos como 500. Y pagaba dos micros cuando íbamos afuera, nada más", señaló en un artículo de 2020.Santilli padre fue presidente de River Plate entre 1983 y 1989, período en el que, según indicó "Matute" Coppola, colaboró a modo de asistencia."Mirá las fotos de la época: como mucho había tres camisetas oficiales en la tribuna. Hoy están todos con camperones que les da el club. Fijate la diferencia: los de ahora tienen 3.000 entradas, son millonarios, les revientan la casa y les secuestran siete palos. Nosotros no fuimos a la Intercontinental porque no nos daba la moneda", sentenció.