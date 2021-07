Carrió acusó a Manes de mentir "descaradamente"

La líder de la Coalición Cívica (CC) y referente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, acusó este martes al flamante precandidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, de mentir "descaradamente", luego de que el neurocientífico asegurara que en 2015 la exdiputada le ofreció la Vicepresidencia en la fórmula que encabezaría rumbo a las elecciones generales

"Manes está mintiendo. En Juntos por el Cambio tenemos una regla que es no mentirnos. Podemos tener discusiones pero todos tenemos amistad política. Este señor miente descaradamente”, advirtió la exlegisladora en diálogo con Radio Rivadavia.Luego de encolumnarse detrás de la candidatura de Diego Santilli, quien le disputará la interna al radical en las próximas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Carrió enfatizó que Héctor "Toty" Flores "siempre" fue su "candidato a la vicepresidencia", al tiempo que en 2015 "era imposible" ya que "Manes jugaba con Ernesto Sanz”.“Manes no puede inventar esta historia, sino estamos en manos de un mitómano. “Toty Flores fue siempre mi candidato a vicepresidente. Además, en el 2015 es imposible porque Manes jugaba con Ernesto Sanz”, acusó.En la misma línea, la referente opositora desestimó al neurocientífico por su falta de "conocimiento práctico", característica que había mencionado anteriormente al señalar que "no sabe redactar una ley".“¿Le voy a ofrecer un cargo a una persona que no sabe de conocimiento práctico? Manes desconoce todo tipo de conocimiento fuera de la neurociencia”, concluyó.