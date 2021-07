Soria: "Macri hizo lo mismo que 'Pepín' y se quedó del otro lado del charco, desaparecieron todos"

El ministro de Justicia,, se refirió a la causa que involucra al expresidente Mauricio Macri por contrabando de armas a Bolivia., apuntó. "De Macri no podemos esperar demasiado, en 2001 fue procesado por contrabandear autopartes", sostuvo Soria en declaraciones a Mañana Sylvestre en Radio 10.Hay muchas personas involucradas que intentaron motorizar el contrabando de armas a Bolivia. Macri y varios ministros intervinieron en la maniobra del envío de material bélico, todos los días la Justicia avanza un poco mas sobre el tema", dijo el funcionario. Que en la misma línea, consideró queMe pregunto qué opinarán (Horacio Rodríguez), (María Eugenia) Vidal, y (Diego) Santilli sobre esto"., cuestionó.Martín Soria aseveró que, criticó.Los ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y de España, José María Aznar, entre otros ex mandatarios, manifestaron ayer su respaldo a Mauricio Macri, luego de la denuncia que recibió del gobierno de Alberto Fernández por el supuesto envío de municiones a Bolivia en 2019.A través de un comunicado, los dirigentes miembros de IDEA sostuvieron que en la situación de Macri observan que, advirtió el grupo de líderes políticos.Y destacaron que ven