24.04.2026 / POLÉMICA

Milei retuiteó un mensaje de Quirno en medio de las sospechas sobre el reemplazo de Adorni


El Presidente retuiteó un mensaje del canciller en defensa de la soberanía argentina, en medio de versiones sobre un posible recambio que pone en duda la continuidad de Adorni.




El presidente Javier Milei volvió a posicionarse en redes sociales con un mensaje sobre las Islas Malvinas, al retuitear una publicación del canciller Pablo Quirno en la que se reafirma el reclamo soberano frente al Reino Unido. “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, escribió el mandatario, en una reacción que se da en paralelo a tensiones internas dentro del propio Gobierno.

El pronunciamiento oficial se produjo luego de declaraciones británicas que ratificaron su posición sobre las islas y en un contexto internacional atravesado por versiones sobre un posible cambio en la política exterior de Donald Trump. Según trascendió, sectores de Estados Unidos evaluaron revisar su respaldo a aliados europeos, lo que reavivó la discusión sobre territorios en disputa como las Malvinas.

En ese escenario, Quirno calificó la ocupación de 1833 como “un acto de fuerza contrario al derecho internacional” y cuestionó el principio de autodeterminación invocado por Londres. Desde la diplomacia argentina buscaron así reafirmar la posición histórica del país, en una jugada que también tiene impacto en la política doméstica.

Es que el gesto del Presidente llega en medio de crecientes especulaciones sobre un posible reordenamiento en el Gabinete. En los pasillos oficiales circulan versiones sobre la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la polémica situación que vive el ex vocero, y el eventual ascenso de Quirno como reemplazo.

Hay que señalar que la reaparición del tema Malvinas, con fuerte carga simbólica, convive así con disputas de poder en la cúpula libertaria. Mientras el Gobierno intenta mostrarse firme en política exterior, las internas y movimientos de piezas revelan un escenario de incertidumbre que atraviesa al corazón de la gestión.

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