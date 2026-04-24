Milei retuiteó un mensaje de Quirno en medio de las sospechas sobre el reemplazo de Adorni

El presidente Javier Milei volvió a posicionarse en redes sociales con un mensaje sobre las Islas Malvinas, al retuitear una publicación del canciller Pablo Quirno en la que se reafirma el reclamo soberano frente al Reino Unido. “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”, escribió el mandatario, en una reacción que se da en paralelo a tensiones internas dentro del propio Gobierno.

En ese escenario, Quirno calificó la ocupación de 1833 como “un acto de fuerza contrario al derecho internacional” y cuestionó el principio de autodeterminación invocado por Londres. Desde la diplomacia argentina buscaron así reafirmar la posición histórica del país, en una jugada que también tiene impacto en la política doméstica.Es que el gesto del Presidente llega en medio de crecientes especulaciones sobre un posible reordenamiento en el Gabinete. En los pasillos oficiales circulan versiones sobre la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la polémica situación que vive el ex vocero, y el eventual ascenso de Quirno como reemplazo.Hay que señalar que la reaparición del tema Malvinas, con fuerte carga simbólica, convive así con disputas de poder en la cúpula libertaria. Mientras el Gobierno intenta mostrarse firme en política exterior, las internas y movimientos de piezas revelan un escenario de incertidumbre que atraviesa al corazón de la gestión.