YPF promete una lluvia de dólares aunque la macro no llega a la mesa de los argentinos

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la compañía atraviesa “el pico histórico de producción” y anticipó un ambicioso plan de inversiones por 150.000 millones de dólares en los próximos años. Según sostuvo, el objetivo es escalar la producción de Vaca Muerta y alcanzar exportaciones energéticas por hasta u$s30.000 millones.
Durante su exposición en un foro petrolero en Neuquén, Marín planteó que “cuando hay períodos de libre mercado, la producción sube” y defendió el rumbo del sector bajo la actual gestión. En esa línea, adelantó que en las próximas semanas se firmará la Decisión Final de Inversión para el proyecto Argentina GNL junto a la italiana ENI y la firma emiratí ADNOC, lo que abriría la puerta a un nuevo salto exportador.
El ejecutivo también proyectó un crecimiento exponencial de la actividad: YPF planea perforar miles de pozos en los próximos años y multiplicar su EBITDA hasta ocho veces, con la meta de posicionarse entre las diez principales productoras de shale del mundo hacia 2030. “En Vaca Muerta tenemos 16.500 locaciones para perforar y es una falta de respeto no focalizar en el no convencional”, remarcó.
Sin embargo, el entusiasmo del sector contrasta con un escenario más amplio de tensiones económicas y cuestionamientos sobre el rumbo energético. La apuesta a profundizar el perfil exportador convive con el impacto local de tarifas en alza y un esquema que prioriza la rentabilidad de las empresas por sobre el desarrollo industrial y el acceso a la energía.
Mientras el Gobierno de Javier Milei promueve una lógica de desregulación y apertura, el discurso oficial se apoya cada vez más en Vaca Muerta como motor de divisas. Pero el desafío sigue siendo el mismo: traducir ese potencial en beneficios concretos para la economía real y no solo en promesas de crecimiento a futuro.