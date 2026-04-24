YPF promete una lluvia de dólares aunque la macro no llega a la mesa de los argentinos

El presidente de YPF, Horacio Marín, afirmó que la compañía atraviesa “el pico histórico de producción” y anticipó un ambicioso plan de inversiones por 150.000 millones de dólares en los próximos años. Según sostuvo, el objetivo es escalar la producción de Vaca Muerta y alcanzar exportaciones energéticas por hasta u$s30.000 millones.

El ejecutivo también proyectó un crecimiento exponencial de la actividad: YPF planea perforar miles de pozos en los próximos años y multiplicar su EBITDA hasta ocho veces, con la meta de posicionarse entre las diez principales productoras de shale del mundo hacia 2030. “En Vaca Muerta tenemos 16.500 locaciones para perforar y es una falta de respeto no focalizar en el no convencional”, remarcó.Sin embargo, el entusiasmo del sector contrasta con un escenario más amplio de tensiones económicas y cuestionamientos sobre el rumbo energético. La apuesta a profundizar el perfil exportador convive con el impacto local de tarifas en alza y un esquema que prioriza la rentabilidad de las empresas por sobre el desarrollo industrial y el acceso a la energía.Mientras el Gobierno de Javier Milei promueve una lógica de desregulación y apertura, el discurso oficial se apoya cada vez más en Vaca Muerta como motor de divisas. Pero el desafío sigue siendo el mismo: traducir ese potencial en beneficios concretos para la economía real y no solo en promesas de crecimiento a futuro.