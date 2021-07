Quinta de Olivos: La explicación oficial de las visitas de Sofía Pacchi

La Secretaría General de la Presidencia explicó este miércoles las razones por la cuál la modelo y actríz Sofía Pacchi contabiliza un total de 65 ingresos a la Quinta de Olivos, entre 2020 y 2021.

Hoy denunciamos penalmente junto a @abriifer, a @alferdez y a Sofia Pachi, por las reiteradas violaciones a las medidas sanitarias. Desde @jruarg creemos que debemos eliminar los privilegios de la política — Marcos Longoni 🐂🐶 (@Marcos_Longoni) July 28, 2021

De acuerdo al área conducida por Julio Vitobello, la información de carácter público, corresponde a que meses atrás, Pacchi se desempeñaba como asesora en el equipo de trabajo de la primera dama Fabiola Yañez.En el registro oficial, la actriz ingresó el 2 de abril de 2020 a las 22.00 y se retiró a las 00.11, fecha en la que se iniciaba la cuarentena fase 1 por coronavirus. También se constató que asistió a Olivos el 14 de julio de 2020 a las 21.46 y se fue a las 1.44.En tanto, desde Republicanos Unidos, el espacio conducido por Ricardo López Murphy, presentaron este miércoles una denuncia contra el presidente Alberto Fernández y la actríz por supuesta "violación de las medidas de propagación epimediológica" y "abuso de autoridad".La iniciativa judicial fue impulsada por los militantes Abril Fernández Soto y Marcos Longoni, y patrocinada por el abogado Juan Martín Fazio."Hoy denunciamos penalmente junto a @abriifer, a @alferdez y a Sofia Pachi, por las reiteradas violaciones a las medidas sanitarias. Desde @jruar creemos que debemos eliminar los privilegios de la política. Mientras más de 100.000 familias no podían despedir a sus muertos. Se fundían 20.000 pymes, se pedían 200.000 puestos de trabajo, y los chicos no iban a la escuela, el Presidente andaba de joda. Hay ciudadanos con proceso penal a día de hoy por el Art. 205 del Código Penal, ellos hacen las leyes pero las cumplimos nosotros. Desde @jruarg buscamos mostrarles que no están por encima de la ley. Gracias @JMartFazio por prestarte a representarnos", señaló el joven denunciante en redes sociales.