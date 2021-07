Elecciones 2021: Quiénes son, qué dijeron y quiénes podrían reemplazar a los funcionarios candidatos

Los ministros y funcionarios a cargo de distintas áreas del Estado y precandidatos de cara a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), avanzan con la diserción de sus puestos, tal como lo estableció la "regla ética" que impulsa el presidente Alberto Fernández.

Hoy fue un día pleno. Axel me emocionó con sus palabras, Nico continúa el proyecto en el Ministerio y cientos de trabajadorxs me despidieron con mucho amor. Más no se puede pedir. Ahora, a caminar toda mi provincia para seguir construyendo la gran transformación de la salud. pic.twitter.com/rVcVj7nLLt — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) July 28, 2021

Hace 2 años dijiste que venías a dar vuelta la página de desencuentros con los cordobeses; en estos 18 meses no ha existido un sólo día que no trabajáramos con ese norte. Agradezco la confianza de @alferdez para encabezar la lista de diputados por el @FrenteDeTodos pic.twitter.com/nR33cnQxrO — Martín Gill (@martinrgill) July 23, 2021

"Es una regla ética que puse y quiero preservar. La pérdida de Daniel (Arroyo) y Agustín (Rossi) es muy grande. La pérdida de Victoria Tolosa Paz también es muy grande. Es una regla que me impuse", apuntó el mandatario este miércoles en diálogo con C5N.Bajo este escenario, un total de 8 funcionarios deben ceder sus espacios, lo que permitirá "oxigenar" el gabinete nacional en medio de la campaña legislativa.La precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, confirmó su alejamiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales al indicar que responde a un "deber ético"."Quienes aceptamos representar a un espacio político en un proceso electoral somos conscientes que debemos dar un paso al costado, porque implica una carga y un desafío que no es compatible con la responsabilidad que asumimos al ser designados para gestionar en la función pública", explicó.En este sentido, la funcionaria a cargo de la implementación de la Tarjeta Alimentar junto al Ministerio de Desarrollo Social, agradeció "la enorme confianza que depositó" Fernández "para presidir el organismo".El segundo precandidato a diputado nacional por el oficialismo en el distrito bonaerense, Daniel Gollán, oficializó su renuncia este miércoles al frente del Ministerio de Salud provincial, cargo que fue delegado a Nicolás Kreplak."Hoy fue un día pleno. Axel me emocionó con sus palabras, Nico continúa el proyecto en el Ministerio y cientos de trabajadorxs me despidieron con mucho amor. Más no se puede pedir. Ahora, a caminar toda mi provincia para seguir construyendo la gran transformación de la salud", destacó en redes sociales.El titular de la cartera de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se postula como precandidato a la Cámara baja en puesto 12 de la nómina del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.Si bien aún no se oficializó su retiro, el actual intendente de Hurlingham, Juan "Juanchi" Zabaleta, será quien reemplace a Arroyo al frente del ministerio nacional.El ministro de Defensa y actual precandidato a senador por la provincia de Santa Fe, Agustín Rossi, es otro de los funcionarios que anticipó su salida del gabinete nacional, en medio de acusaciones contra el gobernador Omar Perotti, por "difucultar" una lista de unidad."Me enteré por televisión. Anoche hablé con el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero) y cuando vuelva el Presidente me dirán cuándo tengo que dejar el cargo de ministro. Tengo mucho respeto y agradecimiento por Alberto Fernández. Es sobre todo un buen tipo. No me siento alejado de Alberto", señaló en diálogo con El Destape radio.Rossi encabezará una lista alternativa junto con la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas, quien solicitó licencia sin goce de sueldo en su cargo ejecutivo.El precandidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, Secretario de Obras Públicas de la Nación e intendente de Villa María en licencia, Martín Gill, también puso a disposición de Alberto Fernández su renuncia."Hace 2 años dijiste que venías a dar vuelta la página de desencuentros con los cordobeses; en estos 18 meses no ha existido un sólo día que no trabajáramos con ese norte. Agradezco la confianza de @alferdez para encabezar la lista de diputados por el @FrenteDeTodos", comunicó su postulación en redes sociales.La secretaria de Articulación en Transporte y tercera precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Marcela Passo, aún no dio indicios si adherirá a la "regla ética" que impulsa Alberto Fernández.El administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y primer precandidato a diputado nacional por la provincia de Entre Ríos, Enrique Tomás Cresto, tampoco definió si dará un paso al costado.Este jueves, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, destacó su labor y aseguró que "su postulación fortalece en gran medida la propuesta electoral del Frente de Todos”."Enrique es un activo gestor de su provincia, de Entre Ríos. Está profundamente comprometido con los entrerrianos y con el proyecto de Provincia que conduce el Gobernador Gustavo Bordet”, amplió el titular de la cartera nacional.El subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, confirmó su renuncia para dedicarse a la campaña electoral que lo lleva en el puesto 16 de la lista como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires."Sí, voy a dejar el cargo. El presidente ha sido muy claro cuando nos dijo que los candidatos dejarán las funciones públicas", indicó en diálogo con Radio La Red.Consultado sobre el reemplazante en el cargo, consideró que "es un lugar que le corresponde a los movimientos sociales, a la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), y serán los compañeros y compañeras que encontrarán al que mejor condiciones tenga para el cargo".