El regreso del trueque: frente a las caídas del empleo, el poder adquisitivo y la falta de acceso a cubrir necesidades básicas

Un grupo de vecinos de la localidad Colonia 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de la provincia de La Pampa, se autoconvocaron para organizar un trueque como respuesta a la crisis económica. Colonia 25 de Mayo es la cuarta ciudad más importante de La Pampa, con 10.751 habitantes según el censo 2022, y se destaca por su producción de petróleo y gas, de donde provienen la mayoría de sus ingresos. Está ubicada justo en el límite con Río Negro.La iniciativa de los vecinos ahora propone el regreso del trueque como una herramienta de alivio para la economía doméstica y, según aseguraron, surge de la necesidad directa. La modalidad de intercambio permite obtener productos esenciales sin depender exclusivamente del peso argentino.Este tipo de actividad fue muy común durante la crisis de 2001 y años subsiguientes, cuando el trueque fue el motor que mantuvo a flote a cientos de hogares. Por ese entonces, en la localidad de 25 de Mayo las jornadas masivas se llevaron a cabo en el Club Punto Unido y el Polideportivo Municipal.La propuesta, visibilizada inicialmente por el medio local Radio Génesis, surge como una respuesta comunitaria a la consigna de "no hay plata". Los organizadores buscan recrear la mística de las ferias solidarias que marcaron la crisis de 2001 en el Polideportivo Municipal y el Club Punto Unido. "Hoy vemos que muchas familias tienen cosas que no usan pero les falta lo básico para la mesa; el trueque es volver a darnos una mano", explicaron los impulsores del proyecto, quienes ya trabajan en la logística para fijar un punto de encuentro estable.La convocatoria invita a los vecinos a prepararse para ofrecer alimentos como productos de huerta, panificados caseros y conservas; indumentaria, ropa y calzado en buen estado y para todas las edades; y muebles, electrodomésticos o artículos de bazar que ya no se utilicen. También se plantea la posibilidad de intercambiar oficios y mano de obra por productos esenciales, ampliando la participación hacia aquellas personas que no tengan bienes materiales para participar.Hasta el momento no informaron dónde se llevará a cabo el nuevo trueque. La intención de los vecinos es que se establezca un punto fijo de encuentro para que la comunidad pueda vender o intercambiar sus productos. De esta forma, los vecinos de 25 de Mayo apuestan a la solidaridad y al comercio de proximidad para paliar la crisis.