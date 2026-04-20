21.04.2026 / Crisis electoral

Piero Corvetto renuncia a jefatura de ONPE tras fallos electorales

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentó su renuncia el 16 de abril de 2026 luego de que su gestión enfrentara graves cuestionamientos durante las elecciones presidenciales del 12 de abril.