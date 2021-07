Reconocen que el desgaste de Macri generó nuevos liderazgos

Lo más importante de nuestro espacio es que más allá de la derrota que tuvimos hace dos años pudimos mantener la unidad, lo que nos sirvió para poder contener, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires frenar las cuestiones más locas del gobernador Axel Kicillof”, señaló Roberto Costa en declaraciones a Politica Argentina.

“Tenemos la posibilidad los bonaerenses de tener a un dirigente como el Colo Santilli representándolos en una elección donde la seguridad va a ser un tema fundamental porque es uno de los principales temas de la gente”, concluyó.

, señaló el legislador precandidato a concejal de Escobar.Y agregó:“Yo soy candidato de Santilli. La necesidad de ganarle al kirchnerismo me llevó a encabezar la lista de concejales en Escobar, un lugar muy fuerte del kirchnerismo, a tal punto que ellos largaron la campaña acá. Por eso, venimos a ponerle el cuerpo para tratar de que un lugar como esté tan ameno al kirchnerismo no sea tal”, subrayó.En este marco, también criticó la candidatura del ex ministro de Salud bonaerenses., aseguró Costa.Para él, “Gollán es el responsable de que no se haya vacunado bien, que se hayan vacunado los que iban a hacer campaña, y que la gente espere la segunda dosis angustiada”. Y agregó: “Somos el país que más contagiados tiene de acuerdo a la cantidad de habitantes. Eso no es ningún merito”.Respecto de las chicanas del gobernador Gerardo Morales a Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo: