Morales: "Juntos por el Cambio es más que el globito y el bailecito"

El gobernador de Jujuy y referente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, cruzó este sábado la estrategia electoral planteada por Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Juntos por el Cambio "es más que el globito y el bailectio" y respaldó a su ministro de Trabajo y exembajador en Bolivia, Normando Álvarez García, tras ser señalado como partícipe del golpe de Estado a Evo Morales en 2019.

“La deserción de María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires fue un error al igual que haberle pasado el cepillo a Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires y mandar al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, a la provincia. Juntos por el Cambio es más que el globito y el bailecito”, apuntó el mandatario provincial en diálogo con AM 750.A una semana de que se hayan formalizado las nóminas de la interna que llevará adelante el espacio "Juntos" en el distrito porteño y bonaerense, Morales volvió a responsabilizar a Rodríguez Larreta por los "ataques" hacia el precandidato a diputado nacional Facundo Manes."El responsable de los ataques a Facundo Manes es Horacio Rodríguez Larreta. Se está poniendo el traje de Presidente y se está equivocando. Se piensa que es el dueño de Juntos por el Cambio. Y no. Al radicalismo no lo van a llevar de las narices. Ya no”, sentenció.Además, hizo una fuerte crítica sobre el paso de Cambiemos al frente de la administración nacional con la presidencia de Mauricio Macri, por quien confesó que "siente respeto" pero que "no volvería a votar por él"."En 2015 Juntos por el Cambio defraudó a gran parte de la sociedad, por eso nos votó en contra. Hay que reflexionar sobre eso. Hicimos que vuelva el kirchnerismo. Con los CEOs, supuestamente teníamos un equipo de maravilla. Así nos fue”, fustigo Morales.En otro tramo, respaldó al titular de la cartera laboral jujeña, Normando Álvarez García, luego de que fuera apuntado como uno de los colaboradores argentinos en el golpe de Estado de Evo Morales en Bolivia y negó que la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, sea una "presa política"."Lo de Bolivia fue todo armado por el embajador Ariel Basteiro. Es patético y le tira carne podrida al Presidente. Normando Álvarez García asiló al ministro de Gobierno de Evo Morales y protegió al hermano de García Linera”, agregó el gobernador para luego remarcar que el material enviado al país vecino "estaba compuesto por balas de goma y no por armas letales”.