Ahora 12 recargado: estiman más ventas y otros beneficios indirectos para la economía

El Gobierno Nacional relanzó en una fábrica ubicada en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, el Programaal que le incorporó la posibilidad de financiación en 24 y 30 cuotas fijas para adquirir productos de determinados rubros como los de línea blanca. Otro dato saliente es que volverán las 12 cuotas para indumentaria y calzado.El acto estuvo encabezado de forma virtual por el presidente, quien aseguró queEs que el Ejecutivo busca así alentar el consumo y la producción nacional con la ampliación del plan de créditos, ya que si desvía pesos hacia gastos, los distraerá de las compras de dólares para ahorro. Pero para que el mercado doméstico se recupere también es necesario que los salarios comiencen a reflotar después de cuatro años de hundimiento. Tal como expresó el jefe de Gabineteen la presentación del programa es necesario "salir de la doble crisis, la económica y la pandémica"."La expansión de los programas de cuotas del Ahora va a tener un impacto positivo en el consumo, aunque su alcance y su magnitud probablemente sea en el margen", admite(ITE) de la Fundación Germán Abdala, según un artículo en el portal DiarioAr. "El problema de fondo sigue siendo la falta de recuperación del poder de compra de los salarios, que pasado el primer semestre se mantiene en promedio 6% por debajo de los magros niveles de 2020. Hasta que eso no se revierta, va a ser muy difícil que se observe un repunte significativo del consumo", advierte.Una de las coordinadoras del(Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA),coincide en que "este tipo de programa como el Ahora 12 funciona para incentivar el consumo, puede empujar, pero lo importante es que se recupere el salario real", es decir, el ajustado por inflación.En uno de losextranjeros que operan en el país no tienen claro que la ampliación del plan vaya a tener un impacto "muy significativo". "Probablemente, el salario real termine 2021 por debajo del año pasado", anticipan en la entidad privada, lo que constituiría el cuarto año consecutivo de pérdida de poder adquisitivo. "Pero en el margen, respecto a los últimos meses, se puede recuperar con las revisiones de paritarias. El Ahora 12 necesita de eso para funcionar. ¿Pero cuánto del aumento salarial iría a consumo y cuánto al dólar blue? Los índices de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella mostraron en julio algún espacio para aumentar el consumo", agregan. Según ese indicador, la predisposición para la adquisición de electrodomésticos, casas y autos subió un 23,3% respecto de junio; la situación personal mejoró 8,8% y las expectativas de corto y mediano plazo sobre la macroeconomía levantaron 2,8%.investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, explica que los planes Ahora constituyen la forma de utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para la reactivación económica. "El FGS no se puede gastar en obra pública o transferencias sino que debe ir a financiamiento", se refiere al fondo que invierte para sostener los aportes jubilatorios. "En la pandemia, se financió a las empresas y ahora se busca emparejar por el lado del consumo. Si no se usaran para esto, serían fondos que quedarían ociosos", analiza Pertierra.En tanto las ventas de heladeras, lavarropas y otros productos de línea blanca podrían incrementarse entre 10 y 15% en los próximos meses con la ampliación del programa Ahora12 que habilitó los planes de pagos en hasta 30 cuotas para este segmento, según señalaron representantes empresarios."Todavía no hicimos el análisis al detalle, pero el consumo debería mejorar entre 10 y 15% por impacto del plan", dijo elen diálogo con Télam. Al respecto, elsubrayó que "hoy tener mejores planes de financiamiento hace que la gente consuma más y mejores productos".Consultado sobre el precio de las heladeras, Puhl dijo que "el promedio del artefacto más vendido el año pasado fue $85.000" y el valor (actual) de los equipos de esta marca es de $100.000". Con la ampliación del plan de pagos en hasta 30 cuotasEl partner de Samsung es la firma Visuar, compañía conducida por el argentinoSchwartz dijo que la "vocación" de Visuar es "apostar por el país", e instó al resto del empresariado nacional a "involucrarse" en este tipo de decisión.En lo que respecta a la pandemia de coronavirus, de cara a la decisión de la provincia de Buenos Aires de habilitar la libre vacunación para mayores de 18 años, el empresario señaló que la firma instó a 120 operarios a vacunarse,Schwartz precisó que la plantilla de la empresa cuenta con un total de 420 trabajadores, que en la actualidad cumplen un solo turno diario en la planta.Por último, Drobeta precisó la composición de los artefactos que producen: