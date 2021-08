Para Beatriz Sarlo, "las Malvinas son territorio Británico, no son argentinas"

La periodista, escritora y ensayista, Beatríz Sarlo, aseguró este martes que las Islas Malvinas "no son argentinas", las calificó de "territorio británico", ya que "son los más parecido al sur de Escocia".

"La gente cuando dice que las Malvinas son argentinas, no se sienta un minuto a pensar si lo son. El general (Leopoldo Fortunato) Galtieri mandó tropas a las islas en un acto nacional psicótico. Las Malvinas son un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia", apuntó en diálogo con LN+.A 39 años del desembarco de las tropas del Ejército Argentino y de la Armada en el archipiélago mediante la operación Rosario, Sarlo consideró que se trató de una "invasión"."No hay nada más parecido a una invasión, reveindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década 30 del siglo XIX, es decir cuando Argentina no estaba unificada como país y no tenía Constitución. Y todavía hoy se agita cuando se quiere hacer cierta propaganda nacional", fustigó.Así, Sarlo se expresó en línea con la polémica que hace días se desató por la trascendencia de tuits de la precandidata a diputada nacional por CABA de Juntos por el Cambio,, quien luego de que trascendiera que podía haber sido expulsada de la lista ensayó un poco eficaz pedido de disculpas por sus dichos.En otro tramo de la entrevista, la ensayista calificó de "muy mediocre" al Gobierno de Alberto Fernández, y cargó contra la intención del precandidato a diputado nacional por el frente Juntos, Facundo Manes, de "querer ser presidente antes de legilsador"."El Gobierno es muy mediocre. Muy tironeado por cierta imprecisión del Presidente en resolver a tomar algunas medidas que no prometió pero que de alguna manera dejó trascender en sus discursos", amplió.De cara a las próximas elecciones legilsativas, Sarlo aseguró que la vacunación "va a ser importante" porque "demuestra cierta eficacia del Estado".