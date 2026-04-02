Ziliotto: Malvinas debe seguir siendo una causa popular sinónimo de soberanía

En el marco de las actividades conmemorativas por el 2 de abril, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, volvió a poner en el centro del debate la vigencia de la causa Malvinas. Con un llamado a reforzar su carácter popular, sostuvo que la defensa de la soberanía no puede quedar reducida a una consigna simbólica ni a una fecha en el calendario.
Federico Achával encabezó el acto por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas en Pilar
Julián Álvarez participó del desfile cívico en Lanús por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas
Mayra Mendoza participó en Ushuaia de la vigilia y el acto por el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas
Espinoza conmemoró el 44° aniversario de Malvinas: "Un legado vivo y una convicción que nos define como pueblo"
Interna: Milei y Villarruel participarán de actos separados en un nuevo aniversario de Malvinas
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A horas de la protesta de las fuerzas federales, el Gobierno nacional anunció un pago único de $40.000