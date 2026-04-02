06.04.2026 / Malvinas

Ziliotto: Malvinas debe seguir siendo una causa popular sinónimo de soberanía

En el marco de las actividades conmemorativas por el 2 de abril, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, volvió a poner en el centro del debate la vigencia de la causa Malvinas. Con un llamado a reforzar su carácter popular, sostuvo que la defensa de la soberanía no puede quedar reducida a una consigna simbólica ni a una fecha en el calendario.


Ziliotto afirmó que la causa Malvinas “debe seguir siendo una causa popular sinónimo de soberanía”, y remarcó que su vigencia depende de la capacidad de la sociedad argentina de sostenerla como un reclamo colectivo, más allá de coyunturas políticas o gobiernos de turno.

En ese sentido, planteó que la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas requiere una construcción permanente, basada tanto en la memoria histórica como en una mirada estratégica hacia el futuro. “No alcanza con recordar: hay que proyectar”, sintetizó.

El mandatario pampeano también puso el foco en el rol del Estado, al que definió como actor central para sostener políticas públicas que refuercen el reclamo argentino en todos los planos, desde la diplomacia hasta la educación. En esa línea, insistió en que Malvinas debe ser una política de Estado transversal.

Ziliotto vinculó además la causa con la identidad nacional, al señalar que Malvinas forma parte de un entramado más amplio de valores ligados a la soberanía política, económica y territorial. Para el gobernador, mantener viva esa dimensión es clave para evitar que el reclamo se diluya o pierda fuerza en el escenario internacional.

Por último, destacó la importancia de las nuevas generaciones en la continuidad del reclamo. Según sostuvo, el desafío actual es lograr que la causa Malvinas siga interpelando a la sociedad en su conjunto y no quede circunscripta únicamente a los actos conmemorativos.

En un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas y disputas territoriales, Ziliotto planteó que reafirmar la soberanía sobre Malvinas implica también defender una idea de país y de desarrollo con autonomía, en línea con una tradición histórica que excede a cualquier gobierno.
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