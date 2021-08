La Provincia formalizó la enmienda del canje de deuda bajo legislación extranjera

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires informó que enmendó formalmente la invitación para canjear los bonos elegibles que sumaban una deuda de US$ 7.148 millones, luego de haber anunciado un acuerdo con una parte significativa de acreedores hace dos semanas.El gobierno provincial informó en la noche del viernes que la enmienda a la oferta de canjeDe esta forma, quedó abierto el período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el viernes 27 de agosto, mientras que los resultados de adhesión serán anunciados el lunes 30 de agosto.El ministro de Hacienda y Finanzas,"Así esperamos que suceda en las próximas semanas -agregó el ministro-.El gobierno de Axel Kicillof asegura que el canje de deuda permitirá contar con un perfil de deuda sostenible, que otorgará el espacio para llevar adelante la inversión necesaria en materia económica, social y de infraestructura. El plazo de la oferta original presentada por Buenos Aires en abril de 2020, había sido postergada en 20 oportunidades mientras avanzaban las negociaciones con los principales tenedores de títulos en moneda extranjera.El perfil de la futura deuda tendrá una fuerte reducción de las tasas y postergación de plazos, con un cupón de intereses que se reducirá de más de 7% a 5,6%, en promedio.Además, el mayor peso de vencimientos se dará recién entre 2031 y 2037, con una mejora adicional en el peso de la deuda que, originalmente, suponía años con cargas de US$ 1.500 millones y que ahora no superarán los US$ 900 millones al año hasta el 2029.