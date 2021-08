Kulfas destacó el Te Sumo y diferenció que JXC le echaba "la culpa a los pibes de que no consigan laburo"

Kulfas afirmó que, por un lado, la Argentina transita "un escenario donde el consumo se pueda fortalecer, y Ahora 12 es eso, es un programa virtuoso”, y que, por otro, se precisaba "un incentivo muy claro para que se contrate gente más joven y sobre todo jóvenes mujeres que son las más golpeadas por el desempleo”, y que a eso apunta el plan Te Sumo

El ministro de Desarrollo Productivo,, se refirió a cómo marcha la economía en la Argentina según la perspectiva del Gobierno nacional en el marco de la segunda ola de coronavirus, y“Esta segunda ola, que fue bastante virulenta, está cediendo espacio gracias a las medidas sanitarias y a la expansión de la vacunación”, sostuvo el funcionario deEn ese sentido, Kulfas señaló que "esta nueva etapa significa para la economía comenzar a poner en marcha nuevamente las actividades que fueron más golpeadas por la pandemia”.En una entrevista con el programa, por Radio Rebelde, describió que el plan “es volver a ubicar a la Argentina en una economía que pueda funcionar a una velocidad", ya que "hasta ahora lo hace a dos velocidades con sectores de alta expansión”., describió con el objetivo de mostrar que, pese a la pandemia, algunos números empiezan a mostrar indicadores incluso mejores que los últimos momentos del gobierno anterior, y que describió que "lo que se abre en este nuevo escenario es una economía que se empieza a recuperar en todos sus sectores y no en algunos en particular”.Acerca de las últimas medidas en materia de economía y empleo,, diferenció el ministro nacional, y completó el concepto con que "era medio perverso echarle la culpa a los pibes y pibas de que no consigan laburo cuando el problema era que no se estaban generando las condiciones”.En el marco de esas críticas a Juntos por el Cambio, señaló quey recordó que “Argentina está en una situación difícil por lo que significó la crisis de 2018/2019 y luego la pandemia".Finalmente, desmintió que exista, como publican algunos medios diariamente, un éxodo de compañías. “Se insiste en querer instalar fake news sobre empresas que quieren irse del país”, aseveró.