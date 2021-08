Denuncia: Chocobar recibiría dinero para una fundación que no existe

Luego de que reapareciera en la agenda mediática el ex policíacondenado por dispararle a un delincuente por la espalda, para presentar su fundación que boga por los "derechos humanos de miembros de fuerzas de seguridad", su primera actividad en este marco fue “condecorar” ay reunirse con el policía bonaerense Facundo Amendolara, quien le disparó al cantante Chano mientras tenía un brote psicótico.Pero el inspector general de Justicia,presentó una denuncia penal contra los responsables de la supuesta Fundación Chocobar por “la posible comisión de delitos de acción pública”, ya que nunca fue registrada ni tiene autorización legal para funcionar como tal.", explicó Nissen en diálogo con Radio 10.Entre los responsables de la supuesta fundación figuran, como presidente,vicepresidente, Fernando Oscar Soto; tesorero, Ricardo Daniel Galeano; y secretario, Luis Jorge Cevasco. Soto y el ex juez Cevasco fueron los abogados defensores de Luis Chocobar en el juicio en el por el asesinato de Juan Pablo Kucok, en el que fue condenado y esto no le permite “integrar el consejo directivo de ninguna fundación", comentó el Inspector General de Justicia.Además de la denuncia penal, Nissen hizo una presentación ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Capital Federal para que tome las medidas que crea necesarias ante la conducta de los letrados. De acuerdo a lo que especificaba la página de la Fundación, la cual fue desactivada luego de la denuncia, ofrecen “asistencia legal, técnica, psicológica, médica, social, alimenticia, económica y toda otra necesaria” a los miembros de absolutamente todas las fuerzas de seguridad de todo el país y se financian con donaciones pero “” ni como Fundación ni como Asociación Civil ni ningún “trámite iniciado con el fin de solicitar autorización” para poder funcionar en forma legal.Según apuntaba la web, la asistencia legal será para los efectivos quegeneralmente casos de gatillo fácil o abusos cometidos por miembros de las fuerzas policiales En la denuncia se señala que como Estatuto de la Fundación se muestra en la web un documento “que luce como una escritura pública”, pero “sin número de escritura ni nombre del escribano interviniente”.En lo que respecta al patrimonio inicial” y también se hace mención en el escrito que en la página web aparecía una “solapa $ Donaciones, se puede acceder a diversos montos que varían desde los 300 pesos hasta los 10.000”, algo que es ilegal dado que dicha fundación no está conformada legalmente e iban remitidos a una cuenta personal de Luis Chocobar.