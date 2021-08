Messi en París por el PSG: furor argentino, contrato y criptomonedas, ¿juega el sábado a cancha llena?

El mejor futbolista del mundo en actividad y capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, ya cerró del todo su largo capítulo con el Barcelona FC de España y llegó a un acuerdo total con el París Saint Germain (PSG), por lo que viajó y ya está en esa ciudad para someterse a la revisión médica y firmar el contrato con su nuevo club

Las palabras de Jorge Messi "Averigüen en el club quien es el culpable de esto" pic.twitter.com/4b8qmBOw9h — 𝙁𝘾 𝘽𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡𝙤𝙣𝙖 𝙇𝙄𝙑𝙀 (@VidaBlaugrana10) August 10, 2021

Luego de su paso por el Parque de los Príncipes, Lionel Messi llegó al hotel donde se encuentra su familia. ¡PARÍS SE RINDE A LOS PIES DE LA PULGA! pic.twitter.com/k28CGKZ56K — SportsCenter (@SC_ESPN) August 10, 2021

En la llegada al aeropuerto El Prat, Jorge Messi, padre y representante de Leo, confirmó lo de PSG y le apuntó a Barcelona por la no renovación. Ante la consulta de una periodista sobre si el pase de su hijo al París Saint-Germain se concretaría hoy, la respuesta fue contundente: "Sí".Además, al preguntarle por el "responsable" de que Messi no pudiera renovar con Barcelona, lanzó un dardo directo y sin atajos: "Averigüen en el club".Tras realizarse la revisión médica, el flamante jugador del club parisino hizo un paso fugaz por las instalaciones del club, donde aguardaban centenares de fanáticos. Bajó de la camioneta, saludó brevemente y se dirigió hacia el hotel donde se hospeda junto a su familia al menos por los próximos días.Aunque todavía no está la firma, que se espera para esta tarde, el acuerdo se dio por un término de dos años extendible a tres, ganaría 35 millones de euros por temporada y, por el momento, usaría la camiseta 30.El futbolista aterrizó en la capital francesa junto a Antonela Rocuzzo y sus tres hijos. El miércoles tendrá una presentación a lo grande, al menos así lo anunció el club. Aunque el evento en sí será en el Parque de los Príncipes, en el que se espera que se desvele el nuevo dorsal, el PSG tiene alquilada la Torre Eiffel para vestirla con sus colores y poner el apellido Messi en el más icónico monumento parisino.El PSG anunció que jugará su primer partido de la temporada en el Parque de los Príncipes sin límite de público, por lo que se esperan 47.900 espectadores el sábado contra Racing de Estrasburgo. La expectativa es saber si Messi jugará, porque lo esperarán a cancha llena."Existe un estricto protocolo de salud alrededor y dentro de los terrenos del Parque. Todo espectador que desee acceder al Parque deberá contar con un pase sanitario (certificado de vacunación / certificado de curación / prueba de PCR o prueba de antígeno de menos de 48 horas), comprobante de identidad y entrada al partido. Dentro del Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain ha reforzado el sistema de higiene y ha repensado la accesibilidad en todo el sitio", explica el club en un comunicado.Los residentes europeos deberán presentar un certificado de vacunación europeo o una prueba de PCR, mientras que para los residentes no europeos, se requerirá una prueba de antígeno / PCR negativo de menos de 48 horas.El fanTocken del París Saint-Germain (PSG), la criptomoneda con la que el club recauda dinero a cambio de beneficios para los tenedores, superó los USD 63,60 por unidad esta mañana luego de la confirmación de que Messi acordó la firma de un contrato con el club de fútbol por dos años con la posibilidad de uno más.Los fanToken son criptomonedas que dan derecho a votar en decisiones del club a cambio de recompensas y experiencias exclusivas de cada entidad. Varios clubes la poseen como es el caso del Barcelona, el Valencia, Manchester City y el Milan. En Argentina, Independiente de Avellaneda transita una primera experiencia en ese sentido.A diferencia de una acción, los fan tokens no otorgan derechos de propiedad sobre las organizaciones. En cambio, dan acceso a una serie de beneficios como eventos exclusivos, entradas, sorteos, encuentros con las estrellas del equipo, y otras acciones de marketing.El avance llevó al token a superar su récord anterior, de USD 58,91 por unidad, anotado el 27 de abril pasado. El criptoactivo había llegado a ese nivel justo antes del inicio de la serie semifinal de la Champions League cuando disputó el partido contra el Manchester City de Inglaterra, instancia en el que el PSG quedó eliminado.Una semana atrás el valor se encontraba en USD 22.77 y en las últimas horas fue creciendo desde los USD50.00 hasta superar la barrera del USD58.12 cuando apareció Messi en París saludando desde el balcón a sus fanáticos.Ya es un hecho que Lionel Messi jugará al menos las próximas dos temporadas en el PSG francés y su camiseta ya se vende tanto en ese país como en la Argentina.A través de Mercado Libre se puede conseguir la "10" de Messi por $4.499. En Europa el precio es de 129 euros.La particularidad es que al parecer Messi no usará ese número en PSG, que hoy lo tiene el brasileño Neymar, sino el 30, que es con el que debutó en Barcelona.