Vacunas: La UIA instó a no pagar los sueldos de los empleados que no quieran inocularse contra el coronavirus

La Unión Industrial Argentina (UIA) resolvió este martes convocar a no pagar los sueldos y limitar el regreso presencial de aquellos empleados que no quieran vacunarse contra el coronavirus (Covid 19), ya que "pueden ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”.

“Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”, apuntó el titular de la entidad empresarial, Daniel Funes de Rioja, en un encuentro vía Zoom.La resolución fue adoptada por la Junta Directiva de la organización que reune a 75 cámaras del sector y más de 60.000 firmas de todo el país.“Cada empresa lo aplicará o no. No hay obligación ni mandato. Cada cual hará lo que quiera. Lo que no se puede es ganar un salario sin ir a trabajar”, amplió Funes de Rioja, quien también preside la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).En la actualidad rige een todo el país el Certificado de vacunación, una credencial digital, que tiene validez como un registro oficial de vacunación.Para tramitar el certificado solamente se necesita contar con un usuario en Mi Argentina ya que, a partir de los datos cargados en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado, del Ministerio de Salud de la Nación, se podrá visualizar en la aplicación la información sobre el nombre de la vacuna recibida, el lote, el establecimiento en donde se la aplicaron, las dosis y las fechas correspondientes a cada una.El Consejo Constitucional de Francia, la máxima autoridad locar en velar por el cumplimiento de la Carta Magna del país, aprobó el jueves pasado con amplia mayoría las nuevas reglas del pase sanitario y avaló la obligación de vacunarse contra el Covid-19 a los trabajadores de la salud.El documento que entró en vigencia el 21 de julio pasado, tiene como objetivo facilitar la verificación de la situación epidemiológica, comprobar el cumplimiento de la inoculación, así como también los resultados de los tests de coronavirus y el alta médica de los contagiados.“Voy a ser claro, la vacuna es una invención francesa, de Louis Pasteur, hace ya un rato. Y nos ayudó a erradicar muchas enfermedades, como la viruela en los 80, y es más, quiero recordarles que desde 2018, 11 vacunas son obligatorias para cada recién nacido en Francia. Y el ARN mensajero, también descubrimiento francés, tampoco es nuevo, fue descubierto en 1961. Hace más de 50 años que se está utilizando para luchar contra el cáncer y contra virus”, enfatizó el presidente francés, Emmanuel Macron, al anunciar la medida.