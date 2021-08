Gustavo Cerati cumpliría 62: la foto con Cristina Kirchner y el día que elogió su gobierno

Celebramos el aniversario del nacimiento de Gustavo con este video inédito de “No Te Creo”.

lo que sí hay son dos documentos, uno fotográfico y otro audiovisual, que más bien parecen mostrar lo contrario: una una foto de los Soda Stereo con Cristina Kirchner y una entrevista realizada el 8 de septiembre de 2009 en la Gustavo Cerati elogia a la entonces presidenta de la Nación

"Pasamos por tantas crisis tan terribles que podemos decir que ahora estamos mejor de algunas cosas"

Con el lema, las redes sociales de, canción que formó parte de Siempre es Hoy, disco de 2002.El video, que ya se puede ver, fue filmado en 2004, en la época de la gira “Canciones elegidas”, y en el mismo aparece Cerati tocando en su estudio Unísono junto con la banda que lo acompañaba en aquel momento: Fernando Nalé, en bajo; Leandro Fresco y Flavio Etcheto, en teclados; y Pedro Moscuzza, en batería.Nicolás Bernaudo, quien se sumó a la gira de “Siempre es Hoy” como diseñador audiovisual, fue quien propuso filmar al artista que lideró Soda Stereo con el grupo tocando y así tener un material exclusivo para proyectar en la pantalla del escenario. Así es que fueron convocados los realizadores Diego Panich y Lemon, para que se hicieran cargo de la dirección, según recordó Sony Music en un comunicado de prensa.17 años después, se trabajó en esta nueva edición con formato videoclip, que este miércoles se estrenó para que todos los fans de Cerati puedan disfrutarlo.Durante muchos años, un puñado de fanáticos de su música pero principalmente muchos trolls y algunos militantes PRO en redes sociales atacaron y atanca a Benito Cerati, hijo del ícono de Soda, por ser kirchnerista bajo el argumento carente de pruebas de que su padre, Gustavo, sería "anti-k".Sin embargo,En 2019, cuando en pleno macrismo Benito publicó un clásico diálogo que suele mantener con varios de los seguidores que lo agreden: "Tu viejo se retuerce en su tumba y se vuelve a morir si ve q apoyas a esos kkk", a lo que el también músico retrucó: "Pero él simpatizaba con los K".Fue en ese momento que un usuario de Twitter le recordó la foto de los tres Soda Stereo junto a CFK, lo que desmontó parcialmente esa perspectiva infundada.Sin embargo, lo que termina de voltear la idea de que Cerati no tenía ninguna afinidad con el kirchnerismo, o que lo rechazaba, son las propias palabras del artista. En septiembre de 2009, menos de un año antes del ACV que sufrió en 2010, a Gustavo le preguntaron explícitamente por política y luego por la actual vicepresidenta."La política no es lo que más me gusta y no me interesa si el arte está mezclado con la política. Yo tengo demasiada confusión en mi cabeza como para lanzarme a decir esto me gusta o no", comenzó diciendo.Luego, explicó: "Yo fui a Cuba y hay cosas que me parece fantásticas y otras me parecen horrendas. Lo mismo en mi país. Los políticos me cuestan. No están cerca de mí. Les deseo lo mejor y uno se termina encomendando a ellos que hacen de todo"Pero luego,"Yo pienso que siempre nos va mal", comenzó Cerati, entre risas, pero después la elogió abiertamente al sostener que la gestión de CFKy enfatizó:Finalmente, sumó un comentario contundente: