Voto joven, visitas a Olivos, FMI, criptos y despenalización de la marihuana, las cinco definiciones de Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández repasó este miércoles su período de gestión al frente del Ejecutivo nacional, destacó las medidas de emergencia lanzadas durante la pandemia de Coronavirus (Covid 19) y aseguró que de cara a 2023 espera "poder ordenar lo que haya que ordenar para crecer".

"El otro día le decía a Cristina (Fernández de Kirchner) que no sé si en mi vida volveré a vivir dos años tan difíciles", confesó el mandatario. "Mi día empieza 7 de la mañana y termina 1, 2 de la mañana. Eso se nota en el cansancio, las ojeras. Pero la tranquilidad que tengo es que di todo", agregó.Fernández protagonizó el ciclo de entrevistas Caja Negra que lleva adelante el canal de YouTube Filo News. Durante la conversación con el periodista Julio Leiva revalorizó la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández, por quien enfatizó que "jamás" la defraudará."Cristina Kirchner confió en mí y jamás la voy a defraudar, jamás. En lo personal, es muy importante para mí. Durante 10 años estuve peleado, para mi fue un error incalculable. Me dolió, hoy la pongo primera entre mis afectos. Ella confió en mi", resaltó.El Presidente se definió como "el tipo más democrático y liberal que existe en términos de derechos individuales", por lo que aseguró "entender el enojo" de la generación joven ante las medidas de cuarentena sanitaria."Hay un problema en la juventud que a mi me preocupa y que tiene que ver con la frustración de no vivir esa etapa de juventud, donde nos animamos a todos. Lo que siento es que durante un año y medio, casi dos, les tuvimos que decir 'olvidense de las aventuras', y eso es muy frustrante, pero no teníamos alternativa", señaló el mandatario, para luego agregar: "a mi me gustaría que cada uno de los chicos que está escuchando, sepa en verdad que no los encerré, los cuidé, porque su vida estaba en riesgo por la pandemia".En este sentido, amplió: "a muchos les hicieron creer que en verdad uno es un tirano que los encerró, y en verdad, soy el tipo más liberal y democrático que creo que existe en términos de derechos personales, humanos e individuales".Al ser consultado por la polémica que se originó tras la publicación del listado de visitantes a la quinta presidencial de Olivos durante 2020, Fernández sentenció: "está absolutamente exagerado"."Todo lo que se habla sobre Olivos está absolutamente exagerado. Durante la pandemia el Gobierno entero se trasladó a Olivos. Hay 150 personas trabajando ahí, granaderos, empleados. Soy el Presidente, vivo recibiendo gente", indicó, y continuó: "Todo empezó para hacer creer que yo traía mujeres”. “No hubo tales reuniones, en Olivos yo me cansé de gente porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencia. Recibo periodistas, secretarios, ministros, artistas, productores, futbolistas, recibo un montón de gente. Es mi tarea conocer de mi primera mano lo que está pasando”.El mandatario volvió a cruzar al expresidente Mauricio Macri por la deuda de 45 mil millones de dólares que contrajo en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI)."La deuda es el tema que más me preocupa, porque lo que Mauricio Macri hizo con el Fondo Monetario es incomprensible e imperdonable", apuntó.De cara a las negociaciones que mantiene con la entidad crediticia, agregó: "yo sé que una firma mía con el FMI condiciona el futuro de los argentinos. Yo no voy a hacer nada que los perjudique".Fernández destacó los "posibles beneficios" de las criptomonedas y sugirió que sería una solución para frenar la inflación."Hay que arriesgarse porque tal vez es un buen camino", planteó durante la entrevista, "la mayor ventaja para nosotros es que de algún continen lo inflacionario porque es una moneda dura", amplió.Además, sobre las Fintech y su regularización, consideró: "todo lo que tenga que ver con la bancarización me parece que es correcto, y todo lo que tenga que ver con que el Estado conozca también es correcto".El Presidente se refirió a la posibilidad de iniciar un debate para despenalizar o legalizar el consumo de marihuana en la Argentina.“Hay algunas cosas sobre las que no tiene sentido que discutamos a esta altura”, dijo, y continuó: “el consumo de la marihuana se ha expandido, pero también es cierto que es nociva. Como toda droga, genera daño a la salud, pero habría que preguntarse si el daño que genera es igual o peor que el del alcohol o el cigarrillo”.“Tenemos que terminar con la hipocresía: si estos dos son legales, ¿por qué está la ilegalidad en este lado?”, y remarcó: “si yo paro acá mi respuesta, decís que este tipo legaliza. Creo que poco a poco hay que ir dando pasos”.