Votar en pandemia: Nuevos protocolos, la figura del facilitador sanitario y medidas de cuidado

Lahomologaron un protocolo tiene por finalidad minimizar la posibilidad de transmisión del COVID-19 durante el desarrollo de las elecciones 2021, en el marco de las previsiones dely la legislación vigente.Cada uno de los más de 17.000 establecimientos que se calcula que habrá funcionando durante las elecciones 2021, contará con un facilitador sanitario. Eldispuso del aumento de un 34% de efectivos con respecto a la elección de 2019, a fin de abocarlos exclusivamente a esta función. Además, distribuirá para cada local electoral alcohol en gel y lavandina para que las provincias organicen la sanitización de los locales y las mesas. Su rol es controlar que se cumplan las medidas sanitarias en el marco de la pandemia de coronavirus.Entre los protocolos para unos comicios seguros se recomienda que a la hora de entregar el sobre se indica a los electores que no lo cierren con saliva, se recomendará introducir la solapa del sobre en su interior para que contenga las boletas en su interior hasta el momento del escrutinio, sin necesidad de pegarlo; se recomendará a los electores que, al introducir el sobre en la urna, eviten tocarla; se recomendará a los electores que lleven su propio bolígrafo para firmar el padrón; en caso de no hacerlo le será provisto uno debidamente sanitizado; luego de cada uso la autoridad de mesa deberá sanitizarlo.También se estableció que los grupos de riesgo tendrán una franja horaria en la que tendrán prioridad: Se establecerá un horario de votación prioritario para electores que integren grupos de riesgo; la franja de grupos de riesgo se extenderá por dos (2) horas y el horario de inicio se establecerá a partir del horario en el que presumiblemente las mesas de votación ya se encuentren habilitadas y funcionando con regularidad; no se impedirá el voto de los restantes electores, pero deberán ceder su turno a quienes tienen prioridad por integrar los grupos de riesgo. La integración de grupos de riesgo deberá demostrarse mediante el comprobante que indique la CNE.Como parte del "", la CNE indicó que "se procurará reducir la cantidad de mesas por establecimiento de votación y aumentar la cantidad de establecimientos de votación habilitados, a fin de reducir la cantidad de personas por establecimiento y evitar la aglomeración de electores".La acordada de la CNE fija “como criterio orientativo” que en “cada establecimiento de votación se procure evitar que se habiliten más de 8 mesas de votación”; “disponer una franja horaria prioritaria para personas que integren grupo de riesgo, entre las 10:30 y las 12:30”, “exhortar a las agrupaciones políticas” a que mantengan “dentro de cada establecimiento de votación la cantidad mínima necesaria de fiscales partidarios”.