Juntos por el Cambio insiste con la foto en Olivos: qué respondieron a la postura del Gobierno

Lo de la fiesta de Olivos es una cortina de humo para tapar la falta de vacunas, que fue para ocultar el apoyo a Venezuela que usaron para esconder el vacunatorio VIP y las violaciones de los Derechos Humanos, que taparon la inflación que usaron para esconder la suelta de presos. — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) August 13, 2021

El presidente tiene que pedir perdón y darle una explicacion a los argentinos. Es inadmisible que lo mande a Cafiero a responder por la foto en la que se lo ve a el sonriendo al lado de su perro, su esposa y 10 invitados. pic.twitter.com/1w2ZXvmJWV — Graciela Ocaña (@gracielaocana) August 13, 2021

Insultantes e irresponsables las palabras de Cafiero. No fue un descuido, fue un delito. Háganse cargo de que mientras todos estábamos rotos por el dolor, el Presidente festejaba con champagne. Berreta. ¡Basta! pic.twitter.com/ksYQMmwEtL — Paula Oliveto (@pau_oliveto) August 13, 2021

Juntos por el Cambio continúa con el eje de campaña en criticar la foto de la Quinta de Olivos que se filtró en las últmas horas. Tanto el precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli como el radical Mario Negri que aspira a lo mismo por Córdoba, salieron a criticar las disculpas de Santiago Cafiero.expresó Santilli en radio Mitre e insistió con que "los chicos no pudieron ir al colegio durante un año y medio".En esa línea. Los argentinos en ese momento vivíamos un momento muy difícil, vos no podías despedir a tus seres queridos"."Es verdad que había mucha gente a Olivos a discutir los temas centrales.. La oposición ha acompañado en el momento más difícil de la Argentina", continuó.Por su parte Mario Negri, habló con Jorge Lanata en el mismo dial luego de las declaraciones del jefe de Gabinete:. Decir que esto no le importa a la gente, que le diga al padre de Abigail o de Solange, que le diga a los padres de Blas... A 35 personas que en ese tiempo murieron por violencia institucional, porque la policía les pegó un tiro por la espalda, porque no se podía transitar o porque se equivocaron"."Que diga que ellos son los que reconocen los errores. El error que dice él que se cometió es que se vio la foto.En junio al ministro de salud británico que lo encontraron con la amante tuvo que dimitir", siguió.Negri le dijjo a Lanata que "esto se llama impunidad. El presidente decía no se hagan los vivos, no crean que todos son bobos, les voy a caer con la ley encima". "Obviamente que hay un mal desempeño del presidente. Además de esto vinieron los vacunatorios VIP. Esto es una gota que rebalsa el vaso de tres bofetadas morales que le metieron a la pandemia", siguió.profunzió.Por último dijo que "hay una denuncia penal creo que de Yamil Santoro, tiene que ver con la violación del artículo 205 del Código Penal, los que violaban el ASPO, lo que firmó el propio Alberto Fernández. El carácter del juicio político es para los funcionarios"."No necesariamente para tener un mal desempeño tiene que ser autor de un delito. Mal desempeño porque perjudica el servicio público". "Además no sé quién fue eso de que era una fiesta extraordinaria que iba a ser por Zoom el cumpleaños de la esposa del Presidente", cerró.