El PRO utilizó a Maradona como imagen de campaña

De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 2021 (PASO) del 12 de septiembre, el precandidato a diputado por Juntos en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, utilizó la imagen del fallecido Diego Maradona para un spot de campaña en las redes sociales.El spot de Propuesta Republicana( PRO) se publicó bajo la consigna : "Juntos, salimos a expresar y defender nuestros valores. Decimos basta a los privilegios, a la improvisación y a la contradicción. Es ahora. Es el Colo".No obstante, el astro del fútbol supo ser un fuerte defensor del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y desde la asunción del ex presidente Mauricio Macri expuso sin reparos las políticas de su Gobierno.“Este gobierno no es de Alberto y Cristina. Es de todos. Ya no es más el país de Ricachón y sus amigos”, publicó Maradona en 2020 desde su cuenta de instagram.Una reciente encuesta reveló que en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo presenta una sólida ventaja de nueve puntos con una proyección de voto superior al 43 por ciento frente al 34 por ciento de las dos nóminas de Juntos por el Cambio, una encabezada por Diego Santilli y otra por Facundo Manes representando a radicalismo.