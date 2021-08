Se acerca la vuelta del público a las canchas: "El fin de semana vamos a anunciarlo"

el Gobierno nacional empezó a delinear y ponerle fecha al esperado regreso del público a los estadios del fútbol profesional en la Argentina: sería "para finales de septiembre o principio de octubre"

Finalmente,Así lo reveló Matías Lammens, el ministro de Deportes y Turismo, quien en declaraciones El Trece y a Radio 10 anunció: "Estamos más cerca de la vuelta del público a los estadios. Vamos a terminar de definir un cronograma sobre la vuelta del público en los próximos días".Si bien en principio intentó evitar dar precisiones sobre la cantidad que asistencia que se permitirá, reveló que "la pelota" ya la tiene la cartera que conduce Carla Vizzotti:Por último, Lammens puso un horizonte cercano como fecha concreta:Por su parte, en diálogo con Radio 10, el funcionario adelantó que "en breve vuelven los hinchas a las canchas", y dijo que "sobre el fin de esta semana vamos a estar anunciándolo con la ministra (Carla) Vizzotti"."La vuelta a las canchas será con protocolo y con un cierto aforo", sostuvo el funcionario, ex presidente de San Lorenzo de Almagro. Y no descartó algo que se discute en otros ámbitos también: la exigencia de un certificado de vacunación contra el Covid:Finalmente, Lammens, agregó: "No solamente van a volver a las canchas de fútbol, sino también en los espectáculos masivos".