Billete de San Martín: el documento que prueba que Macri decidió sacarlo en 2019 pese a las fake news

en primer lugar fue el economista liberal y furioso militante opositor de redes sociales Manuel Adorni quien primero quiso culpar a la gestión de Alberto Fernández por determinar el final del billete de cinco pesos que tenía a San Martín como figura, pero es falso

Axel Kicillof acaba de decir que no sabe a quién se le pudo ocurrir sacar al General San Martín de los billetes. Gobernador, se les ocurrió a ustedes: en 2020 por disposición del BCRA sacaron de circulación el billete de 5 pesos que llevaba en el frente la figura del prócer. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) August 17, 2021

a través de la resolución 6742, el 26 de julio de 2019, cuando Macri tenía por delante cinco meses más de gestión y ni siquiera había perdido en las PASO, el Banco Central de la República Argentina comunicó que se iniciaba el retiro "de circulación" al billete de San Martín a partir del 1 de agosto de ese año, que se lo reemplazaba por una moneda con árboles de arrayán y que "a partir del 01.02.20 los billetes de $ 5 dejarán de tener poder cancelatorio"

#FakeNews | Ésta es la disposición con la que, a 5 meses de irse, la gestión de Macri comunicó el inicio del retiro "de circulación" del billete de San Martín e impuso al gobierno siguiente la fecha de febrero 2020 para que dejará de tener "poder cancelatorio". pic.twitter.com/fGiRk8tkWA — Política Argentina (@Pol_Arg) August 18, 2021

En el marco del acto por el 17 de agosto y los homenajes a, el presidenteanunció que el Libertador volverá a encabezar un billete en la República Argentina y, en ese contexto,"¿A quién se le pudo ocurrir sacar a San Martín de los billetes y reemplazarlo por un animalito?”, cuestionó el mandatario provincial, en una frase que incluyó el furcio "pudió" que se convirtió en tendencia, incluso en medios que habitualmente no las señalan en frases de dirigentes opositores.Ante ese señalamiento,"Axel Kicillof acaba de decir que no sabe a quién se le pudo ocurrir sacar al General San Martín de los billetes. Gobernador, se les ocurrió a ustedes: en 2020 por disposición del BCRA sacaron de circulación el billete de 5 pesos que llevaba en el frente la figura del prócer. Fin", tuiteó Adorni, con lo que acusó al Frente de Todos de que se le "ocurrió" quitar el papel de circulación con San Martín en él.Se subió a la noticia La Nación, el medio que versiones vinculan financieramente al ex presidente. "El error de Axel Kicillof: quiso culpar a Mauricio Macri de sacar a San Martín de los billetes y poner animales, pero eso no ocurrió", tituló una nota este mediodía. Y agregó que "en realidad se reemplazaron los billetes por monedas que no tienen animales"y que "el cambio se llevó adelante durante el gobierno de Alberto Fernández".Esto es falso:Es decir, Adorni y La Nación forzaron una interpretación falsa dado que se decidió sacarlo en julio de 2019, se inició el retiro en agosto del mismo año y allí mismo se planificó, para cuando evidentemente ya no circulaba, que en febrero de 2020 no se aceptara más, gobernara quien gobernara.