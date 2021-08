El presidente de la Nación, Alberto Fernández, reveló en el marco del Plenario del Frente de Todos en el Estadio Diego Maradona que compuso una canción en plena pandemia sobre sobre la actitud para afrontar los problemas y situaciones inesperadas que ocurrieron durante la cuarentena.

, dice la obra del mandatario.Días atrás, el Presidente había contado en una entrevista a Filo News que había compuesto una canción. "Saben que toco la guitarra y que canto, y en este tiempo de pandemia hice una canción cuyo estribillo dice algo que me motiva mucho: si me pierdo, yo me encuentro, si me caigo, me levanto, el secreto en esta vida es seguir cantando", afirmó., agregó.