Finocchiaro, sobre la campaña de Juntos: "No nos ven como políticos desesperados por buscar el voto"

El precandidato a diputado nacional de Juntos Alejandro Finocchiaro – alineado en la lista de Diego Santilli – se mostró optimista de cara las primarias. Dijo que “la campaña se está desarrollando muy bien”. “Vemos una muy buena llegada a la gente y eso es normal porque nosotros, desde el PRO, hablamos con los vecinos, caminando en las calles y no solo en los años electorales. Por eso, no nos ven como políticos desesperados por buscar el voto y vemos una gran adhesión en la figura del colorados Santilli”, aseguró.

También se refirió al regreso a la escena política del ex presidente Mauricio Macri.señaló.En esta línea, intentó minimizar las declaraciones emitidas por Facundo Manes al comienzo de la campaña. Para él, dijo.Por último, se refirió a las declaraciones del presidente Fernández quien aseguró que por no haber contagios en la fiesta de cumpleaños de Fabiola no hubo delito., indicó., concluyó Finocchiaro.