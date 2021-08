Murió Charlie Watts: el día que The Rolling Stones fumó con Menem y la noche que cenaron con Macri

murió Charlie Watts, el histórico baterista de The Rolling Stones

uno de los encuentros que más repercusiones mediáticas generó fue con el entonces presidente Carlos Saúl Menem, quien durante sus primeros años al frente del Gobierno había dejado en claro que como parte de su carisma estaba una debilidad manifiesta por el mundo del espectáculo

Watts, Jagger, Richards y Wood fueron a la Quinta de Olivos con Menem el viernes 10, tras completar la noche anterior su triunfal debut ante el famoso público argentino

último agasajo para los Stones: una caja de habanos que le había obsequiado el propio Fidel Castro

Mauricio Macri también logró recibir y fotografiarse con los hombres de Sympathy for the devil, para la última oportunidad que la banda visitó Latinoamérica, en febrero de 2016. Pero, como suele ocurrir, nada fue como la primera vez





Hoy, martes 24 de agosto, todo el planeta y particularmente aquellos interesados en la música y el rock tuvieron que tolerar una noticia indefectiblemente triste y que deja al arte sin una figura de renombre:El integrante de la mítica banda inglesa, que lidera, falleció con una fabulosa carrera como legado, al punto de que es considerado uno de los mejores bateros en la historia del rock.Watts, quien se unió a la banda en 1963 y estuvo en todos los álbumes de estudio junto con Keith Richards y Mick Jagger, murió hoy en un hospital de Londres rodeado de su familia, dijo su publicista, según The Times, de Londres.El legendario miembro de los "Stones" se había sometido recientemente a una operación, lo que forzó a que se confirmara a principios de agosto que no iba a poder estar en la próxima gira planeada por el grupo en EE.UU. para septiembre.“Hoy he aceptado, siguiendo los consejos de los expertos, que esto llevará un tiempo. Por una vez, mis tiempos han estado un poco fuera de lugar”, explicó Watts en aquel momento, y agregó: “Después de todo el sufrimiento de los fanáticos causado por Covid-19, realmente no quiero que los muchos fanáticos de RS que han estado reservando boletos para esta gira se sientan decepcionados por otro aplazamiento o cancelación. Por lo tanto, le he pedido a mi gran amigo Steve Jordan que me sustituya".Los Rolling Stones estuvieron cuatro veces, como grupo, en la Argentina. La primera vez que la banda tocó en el país y dio el placer a sus ciudadanos de escucharlos en vivo fue en 1995, cuando una serie de shows parte del Voodoo Lounge Tour los hizo aterrizar en Latinoamérica.Doce días estuvieron Mick Jagger, Keith Richards, Roonie Wood y el hoy fallecido Watts en Buenos Aires, incluidos encuentros con Guillermo Vilas, una conferencia de prensa con medios locales y, sobre todo, una euforia desbordante antes y después de cada de una de las cinco fechas en el Monumental de River.Sin embargo,Por eso, cuando, escritor y durante esos días parte de su equipo de asesores, le habló sobre la posibilidad de programar, como detalló en varias entrevistas, a última hora una cita con el cuarteto londinense, el mandatario no dudó.“¡Pero qué bárbaro, Tata!”, le respondió Menem, quien también falleció recientemente y no era un fanático del rock, pero siempre estaba dispuesto para las fotos y encuentros con celebridades. “Háblame más de los Rolling...”, le pidió a Yofre.Yofre era un fanático acérrimo de los autores de Satisfaction, pero su interés de concretar el encuentro respondía a una cuestión puramente política: para mayo de 1995 estaban programados los comicios en los que el presidente buscaría su reelección, por lo que cualquier oportunidad podía sumar en la carrera por continuar en la Casa Rosada.Tras una recepción el martes 7 de febrero en la embajada británica –organizada para la banda por otro amante de los Stones, el embajador Peter Hall–, “Tata” le planteó la urgencia de la situación al mandatario., le planteó el escritor y político, según él mismo desclasificó años después.Así,. Antes de llegar a la residencia presidencial, eso sí, debieron someterse a un protocolo propio de su país: un agente del MI6 les habría realizado una charla sobre el estado de las relaciones políticas entre Gran Bretaña y Argentina tras la Guerra de las Malvinas.Los músicos se encontraron con Menem, quien, relajado, los esperaba vestido con un traje color crema y, pese a su limitado manejo del inglés, les lanzó unapenas los saludó.En algunas de las fotos de ese día Wood y Richards salen abrazando a Menem. Jagger y Watts flanquean al improvisado nuevo "quinto Stone", como lo llamaron las revistas locales y como el propio ex presidente contó que se sintió en la ocasión.Si el menú de la instancia se componía de pizza, champagne, empanadas y vino tinto de las bodegas Menem, la conversación que siguió a la comida se movió por diversos temas: Gran Bretaña, Argentina, Margaret Thatcher, el entonces presidente francés François Mitterrand, y los comicios en los que el mandatario argentino se jugaría cuatro años más en el poder., le habría comentado Jagger a Menem, quien luego pidió que trajeran unLos británicos finalizarían con un éxito arrollador su paso por Argentina y en mayo el político oriundo de La Rioja lograría con holgura el triunfo en los comicios que le aseguraron un segundo período en la Casa Rosada.En sus primeros meses como presidente,Con mucho menos rock - carisma y tal vez éxito al menos durante su primera etapa de gestión -, el domingo 14 de febrero de 2016 Macri recibió a los Stones en su casa, un día después de que concluyeran su serie de shows en la Argentina.La versión oficial de los voceros presidenciales indica que la velada noctura fue en la quinta Los Abrojos, propiedad del ex presidente, que ahora se mudó a Acasusso.Luego de tres recitales que brindaron en el Estadio Ciudad de La Plata, en el marco de la gira por Latinoamérica, los Rolling Stones visitaron a Macri como lo hicieron en 1995 con el entonces presidente Menem en Olivos, en su primera gira por la Argentina.De a uno, fueron llegando a la residencia: el primero fue Wood, luego el guitarrista Richards, y más tarde Jagger y el hoy fallecido baterista Charlie Watts. Con Macri estaban su esposa, Juliana Awada; su hija, Antonia y su vocero, Iván Pavlovsky.El Presidente compartió las fotos del encuentro cuando terminó el asado que, según los asistentes, tuvo brindis incluido. Son las únicas imágenes que quedaron de la cena luego de que se ordenara mantener la privacidad del encuentro con un fuerte control para que no llegaran cámaras ni fanáticos cerca del predio.Jagger, líder del grupo, también se encontró con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.