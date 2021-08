"Absolutamente razonables": Bullrich defendió las reuniones sociales de Macri con Hornos y Borinsky en Olivos

argumentó que las visitas de los camarista Mariano Borinsky y Gustavo Hornos a la Quinta de Olivos "están totalmente justificadas" porque - dijo explícitamente- ambos "estaban trabajando en una comisión pública por la reforma del Código Penal"

Mientras adscribe en documentos internacionales junto a ex presidentes de derecha de la región a que hay una persecución judicial contra, en el PRO continúan con el dificultoso ejercicio de a la vez decir que no existe el lawfare contra. Y, no sólo eso, sino que consideran "razonable" que el ex presidente se reuniera decenas de veces tanto en Olivos como en la Casa Rosada con jueces que horas después atacaban con fallos al kirchnerismo.Todo eso salió de la boca de, presidenta del partido de Macri, quien, porque escribimos el Código Penal que aún no fue votado, es el mejor Código que se escribió desde 1921, que rige hoy en la Argentina", ensayó como respuesta Bullrich consultada por la prensa ante una pregunta de AM750.El problema del argumento de "Pato" es que no sólo la justicia investiga esos encuentros desde otra mirada, sino que en el caso del propio Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, él mismo reconoció haber ido puntualmente a jugar al paddle, es decir el marco de una reunión social indebida por su función. En total, ese magistrado ingresó al menos 15 veces a la Residencia Presidencial de Olivos.En el caso de Hornos, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, además visitó en seis ocasiones a Macri en Casa Rosada y en otras dos ocasiones estuvo en Olivos con el entonces Presidente. Nunca explicó por qué, y evita dar precisiones a sus propios pares.Además, tanto Hornos como Borinsky tuvieron intervención en fechas muy próximas a todas esas reuniones en causas clave contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios del kirchnerismo, sobre todo en la causa que investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, donde entre otros acusados se encuentran la expresidenta, Oscar Parrilli y Luis D'Elía.Borinsky, además, fue quien confirmó que el exvicepresidente Amado Boudou debía regresar a la cárcel. Hornos, junto con el primero, también confirmó los embargos contra Julio De Vido en 2016. Así, el listado de fechas de encuentros que coinciden con decisiones es interminable.Bullrich, además, consultada por la primera condena a, con quien chateaba pese a haber culpado a su nietito, y por esos encuentros entre Macri y camaristas, dijo que"Nosotros somos distintos, no tenemos esa mirada. Cuando un juez actúa en el marco de la ley hay que respetarlo", sostuvo, desconociendo los documentos internacionales que Macri firmó para decir que es un perseguido judicial, es decir adhirió a la teoría del lawfare.