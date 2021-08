Esmeralda Mitre advirtió que denunciará "los grandes desmanejos y los políticos que intervinieron" en La Nación

Esmeralda Mitre sigue revelando detalles de las maniobras que habría realizado Mauricio Macri para operar en La Nación y lanza advertencias que hacen temblar al ex presidente en medio de la campaña electoral

Acciones que mi padre nos dejó, en el @LANACION . Una vez q tenga acceso a las acciones y tome conocimiento de toda la información,pondré a consideración,los grandes desmanejos y los políticos q intervinieron el mismo c exactitud @GrupoClarin @rialjorge @LuisVenturaSoy @perfilcom — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) August 25, 2021

Pese a defenderlo de, a quienes calificó de "descarados" y "traidores",Ahora, la heredera de Bartolomé Mitre utilizó su cuenta de Twitter recordar que lucha "por ejercer" sus derechos "de accionista de La Nación", denunciar que un estudio jurídico le impide acceder a la información necesaria y esos papeles, y adelantó que una vez que logre tener ambas cosas hará públicos "desmanejos" y "políticos" que operaron en el histórico diario., inició su hilo de Twitter la actriz, ex pareja de Darío Lopérfido, ex funcionario de Macri y Fernando de la Rúa.En ese punto, contó que "el Dr. Galiardo fue y es el albacea de la sucesión" de su padre, y "es quien retiene la información de las acciones" que Bartolomé Mitre le dejó en La Nación., disparó Esmeralda.La frase parece impactar de lleno de Macri, ya que estos "desmanejos" y "políticos" que "intervinieron", según sostiene, podrían estar vinculados con lo que ella misma dijo cinco días atrás, cuando reveló que el ex presidente "habría pagado USD 15 millones de la deuda de La Nación y así beneficiarse". "Me parece que es extraño que un canal tenga a los mejores periodistas del país, entre comillas, ahí adentro, cuando no había ni para comer. Me preguntaría qué estaría pasando. Mínimamente alguien puso guita interesado en la política", también dijo.