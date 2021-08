Esmeralda Mitre: "Macri habría pagado USD 15 millones de la deuda de La Nación y así beneficiarse"

"Macri habría pagado USD 15 millones de la deuda de La Nación y así beneficiarse"

Si hay alguien que puede tener voz autorizada para referirse a qué pasó en términos empresariales y financieros en, es, la heredera del tataranieto del expresidente de la Nación Argentina y fundador del diario,. Y lo hizo para revelar quea través del control editorial del medio., aseguró la actriz, ex esposa del también integrante de Juntos por el Cambio Daría Lopérfido, en una entrevista con el programa Pasaron con cosas, de Radio Con Vos.Antes de llegar a ese punto, le habían preguntado si querría tomas las riendas del diario y la señal de TV y cómo evalúa la línea editorial del medio. "Yo no quiero dirigir La Nación. Quiero recuperar todas las acciones que le robaron a mi padre", comenzó diciendo."Me parece que es extraño que un canal tenga a los mejores periodistas del país, entre comillas, ahí adentro, cuando no había ni para comer. Me preguntaría qué estaría pasando. Mínimamente alguien puso guita interesado en la política", aseguró.El otro punto fuerte de las declaraciones de Esmeralda Mitre pasó por la relación decon Macri, a quien llamativamente defendió pese a blanquear su injerencia en La Nación.En cuanto a la ex gobernadora bonaerense, la destrozó con ironías frase de Jelinek mediante por la presunta compra de un inmueble de lujo en CABA:Acerca de lo mismo, insistió. "Si queres vivir en Morón no me ofende. Me parece genial que vivan en Morón, no discrimino. Pero, ¿cómo haces para pasar en tres años a vivir en Recoleta? No podés juntar tanta plata de la función pública", cuestionó.En ese punto, sumó a Larreta a las críticas contra Vidal y reveló que, y lo justificó:. Cabe señalarse que en territorio porteño, Juntos por el Cambio incluye una interna para las PASO en la que la lista oficialista compite con una nómina radical y otra liberal, que tiene apoyo de Lóperfido, ex pareja de Mitre."Yo le dije a Horacio Rodriguez Larreta que a él y a Vidal, a todos los inventó Mauricio Macri", agregó, en un gesto de apoyo a cómo el jefe de Gobierno porteño y la ex mandataria bonaerense ahora precandidata porteña apartaron al ex presidente de un rol preponderante.Para concluir su idea, directamente los trató de "descarados" y los comparó con el oficialismo., se despachó.