Alberto Fernández: No volvamos hacia atrás con hospitales cerrados y puestos de trabajo perdidos"

el primer mandatario afirmó: “Hicimos lo que prometí, primero los últimos, fuimos a ayudar a los que estaban en la peor situación. El Estado estuvo presente, acudió a la ayuda de los más necesitados a partir de medidas como la Tarjeta Alimentar, el IFE”.

El presidenterecordó hoy que su gestión tuvo que hacer un "enorme esfuerzo" para afrontar la pandemia de coronavirus a partir de marzo de 2020, a pesar de que el Frente de Todos había asumido el Gobierno con la ilusión de "poner a la Argentina pie en tres meses", al encabezar un acto en Catamarca.En el marco de su recorrida por el interior, Fernández sostuvo que ante la irrupción de la pandemia por el Covid-19 comprendió que era "imperioso trabajar unidos" para hacer frente a la emergencia, porque "los hombres y mujeres del pueblo iban a reclamar esa unidad para poder sobrellevar la enfermedad, los contagios y el dolor que causa la muerte".En ese sentido,Con respecto a la campaña de vacunación, remarcó que. A su vez, recordó: “Cuando empezamos a vacunar, muchos nos acusaron de envenenar a la gente pero no claudicamos, seguimos”."Les pido que más que nunca tengamos la convicción de que hay un futuro muy cerca y no tenemos que cruzar esa puerta dudando de lo que somos. Nos dicen que es un país invivible, que los jóvenes se quieren ir. Tenemos que demostrarles que no", concluyó el jefe de Estado, tras una ceremonia que incluyó música autóctona, bailes populares y mapping de luces.El mandatario realiza estas actividades, en el marco de una recorrida por distiintas provincias del interior que comenzó el lunes de esta semana en San Juan, de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).EN DESARROLLO