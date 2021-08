Consejo de las Américas: hablan desde Massa, Cafiero y Guzmán hasta Larreta, Vidal y Manes

funcionarios y también precandidatos del Frente de Todos, como el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el canciller Felipe Solá; los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Salud, Carla Vizzotti; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; la senadora nacional mendocina del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini

funcionarios opositores, de Juntos por el Cambio, pero principalmente precandidatos: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la precandidata a diputada nacional de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal; y el precandidato a diputado nacional bonaerense por el espacio "Dar El Paso" de la alianza Juntos Facundo Manes

Nada más y nada menos que, nuevamente en formato virtual, pero en esta oportunidad en laEl encuentro tiene cita a las 9 y se extiende hasta las 12 vía streaming. Para verlo se debe ingresar al portal https://www.as-coa.org/ ;. La coordinación estará a cargo del titular de la Cámara Argentina de Comercio,; y la histórica presidenta y CEO y de Americas Society/Council of the Americas,Según anunciaron los organizadores, entre los disertantes están variosPero también son de la partidaPor su parte, Grinman destacó que el Consejo de las Américas, la tradicional conferencia organizada por AS/COA en asociación con la entidad, que convoca a los principales líderes empresarios del país y a inversores del exterior, cobra relevancia en un año electoral., dijo Grinman a Télam.Asimismo, analizó que "entre las múltiples dificultades que presenta nuestro país se encuentra el bajo nivel de inversión, un problema que arrastramos desde hace muchos años".El titular de la CAC destacó que "Argentina necesita que se creen empresas y que crezcan las ya existentes, para así generar puestos de trabajo de calidad, un desarrollo económico sostenido y mejoras genuinas en los indicadores sociales. Es por ello que las reuniones tendientes a generar nuevos negocios, como lo es el Council of the Americas, resultan especialmente valiosas".La conferencia abordará la perspectiva de la Argentina en el contexto de la pandemia, los planes de recuperación económica para promover un crecimiento sustentable y las oportunidades de inversión en el país, junto a las próximas elecciones legislativas.La organización del evento se realiza en colaboración con la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Argencon (entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios de la economía del conocimiento), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham), el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Endeavor Argentina (EA), la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y la Unión Industrial Argentina (UIA).