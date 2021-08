Frederic y De Pedro viajan a Corrientes y los candidatos locales le exigen a Valdés que postergue elecciones

Lo que acaba de ocurrir en Corrientes es gravísimo y merece el repudio de toda la sociedad argentina. No hay lugar para la violencia política en democracia.



Esperamos se identifique rápidamente al responsable y que caiga sobre él todo el peso de la ley. https://t.co/FBgYlXg5lv — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 27, 2021 Repudiamos la brutal agresión sufrida por Miguel Arias, en Paso de los Libres.



El @MinSeg se puso a disposición para esclarecer este atentado, así como la @PFAOficial brinda custodia al intendente Martín Ascúa.



En nuestra democracia no existe el lugar para la violencia — Sabina Frederic (@SabinaFrederic) August 27, 2021

"Todos los candidatos del Frente de Todos en Corrientes le exigimos al gobernador Valdés que las elecciones no se realicen hasta enclarecer los hechos"



📞 @AnaAlmironCtes en #CronicaAnunciada. — Futurock.fm (@futurockOk) August 27, 2021

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, repudió la "brutal agresión" sufrida por el diputado correntido Miguel Arias ayer cuando fue baleado en un acto en Paso de los Libres y viaja junto a una delegación del ministerio del Interior a esa provincia, en el marco de la investigación del hecho, informaron fuentes oficiales.Fuentes oficiales informaron a Télam que la ministra emprendió viaje a la provincia cerca de las 10:30 de la mañana, junto a integrantes de la cartera que conduce Eduardo ´Wado´ de Pedro. "En nuestra democracia no existe el lugar para la violencia", completó la funcionaria nacional.Arias fue atacado ayer con un arma de fuego calibre 22, según dijo en declaraciones a la prensa el intendente Ascúa, quien lo acompañaba en el escenario del cierre de campaña del Frente Corrientes de Todos en Tapebicuá cuando se produjo el ataque a balazos., expresó la senadora nacional Ana Almirón. En ese sentido planteó queEn diálogo con Futurock, Almirón dijo que "todavía no hay ningún detenido" yAnte esa situación y en el marco de las visitas de los ministros, se baraja la posibilidad de postergar los comicios locales del domingo ya que no están dadas las condiciones de seguridad.