Monotributo AFIP: ya se pueden tramitar los créditos Tasa Cero para monotributistas, ¿cómo inscribirse?

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, reglamentó el jueves las condiciones que tienen que cumplir los monotributistas para acceder a los nuevos créditos Tasa Cero, como se conoció a través del Boletín Oficial en en el marco de la reactivación económica y productiva, y habilitó ayer la posibilidad de niciar el trámite a través de la página web de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Así, los contribuyentes que quieran saber si pueden acceder a esos créditos ya tiene disponibles los requisitos a los que deberán dar cumplimiento si son sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) - monotributistas- y las condiciones de financiamiento bajo las cuales se otorgará el financiamiento.A través de la, el Gobierno instruyó a BICE Fideicomisos en su carácter de fiduciario del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), a remitir a la AFIP el detalle de las beneficiarias y los beneficiarios del Crédito a Tasa Cero.Este organismo es el encargado de implementar la medida fijando el monto máximo del crédito que depende de la categoría de monotributo al 30 de junio de este año, es decir, antes de que opere la recategorización de la escala.En tanto, el Banco Central determina las entidades financieras que reúnen las condiciones necesarias para participar en la operatoria, y solicitará a las mismas que otorguen créditos a los sujetos que resulten elegibles del procedimiento implementado por la AFIP.Se considerará el monto máximo de los Créditos a Tasa Cero 2021, según las categorías en las que se encontraban inscriptos los sujetos adheridos al monotributo en su condición de posibles beneficiarios al día 30 de junio último.. La cartera que dirigeaclaró que “en los casos de solicitantes que registren factura electrónica, por sus operaciones de venta, locación o prestación de servicios, podrán acceder al crédito cuando, considerando el promedio mensual de facturación electrónica del primer semestre del año 2021, se verifique que su facturación no sea superior a 1,2 veces del promedio mensual del límite inferior de su categoría”.Las entidades bancarias acreditarán los fondos solicitados en un solo desembolso en la tarjeta de crédito de cada monotributista. Los préstamos contarán con 6 meses de gracia y la devolución se realizará en 12 cuotas sin intereses.. Los que no cuenten con ese medio de pago (el plástico) deberán seleccionar una entidad bancaria que le emitirá una tarjeta para continuar el trámite.El monto máximo de los Créditos a Tasa Cero depende de la categoría en la que se encontraba registrado cada monotributista al 30 de junio (previo a la última recategorización). Toda la información está en la web de afip.gob.ar/credito-tasa-cero . Acá los principales puntos:- Categoría A hasta $90.000- Categoría B: hasta $120.000- Resto de las categorías: hasta $150.000Cabe aclararse que hay un mínimo de los Créditos a Tasa Cero previsto por la normativa, que es de $10.000. “Son una herramienta exitosa que, como sucedió el año pasado, apuntalan el proceso de recuperación económica. Son una nueva medida de alivio fiscal para las y los monotributistas que se suman a la moratoria y las nuevas escalas de facturación”, expresó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP.Durante 2020 los Créditos a Tasa Cero ofrecieron financiamiento a 562.000 pequeños contribuyentes que accedieron a un monto superior a los $66.000 millones.Para hacer el trámite, los pequeños contribuyentes tienen que entrar con clave fiscal en afip.gob.ar o desde el portal de Monotributo monotributo.afip.gob.ar y allí usar el buscador para encontrar el servicio “Crédito Tasa Cero”.El sistema le informará a cada monotributista si cumple con los requisitos previstos por el Ministerio de Desarrollo Productivo para solicitar un Crédito a Tasa Cero.A quienes no pueden solicitar el crédito, también se les dirá los motivos. Quienes inicien el procedimiento deberán contar con un Domicilio Fiscal Electrónico registrado.• Elegir el monto del crédito que desea tramitar cada contribuyente y estipularlo en el campo de carga en pantalla.• Seleccionar e informar allí un correo electrónico. Elegir la entidad bancaria a la cual pertenece la tarjeta de crédito donde se acreditará el dinero. Los que no tengan ese medio de pago, tendrán seleccionar un banco que le emitirá el plástico para recibir allí el crédito.• Corroborar y confirmar los datos. Si hay errores, se puede editarlos a través de la opción “Modificar datos”.• Descargar la constancia del trámite de la solicitud. Es siempre el último argumento ante errores posteriores o reclamos.• A partir del día siguiente se pide contactar a la entidad bancaria elegida para finalizar el procedimiento.