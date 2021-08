Las PASO en CABA, territorio macrista: qué se vota y cuántas listas compiten

De acuerdo a la cantidad de habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires(CABA), se renuevan 13 bancas del distrito en la Cámara baja mientras que a nivel local se delinearan los 30 candidatos para la renovación de los escaños en la Legislatura porteña.

En territorio porteño, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) definirán los candidatos que en las generales del 14 de noviembre competirán por las bancas del distrito en laque se renuevan este año. A su vez, a nivel local se definirán los candidatos para la renovación de los escaños en laEntre lasque los porteños encontrarán en el cuarto oscuro, haydel oficialismo local de Juntos por el Cambio, con la encabezada por la ex gobernadoracomo principal oferta a triunfar frente a las otras dos, que llevan como primeros precandidatos al ex ministro de Economía Ricardo López Murphy y al ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein. La otra alianza que irá a internas es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que tendrá dos boletas en el cuarto oscuro: una encabezada por la referente del PTS Myriam Bregman y otra por la joven dirigente del MST Celeste Fierro.En cuanto a la lista del Frente de Todos, conen los primeros lugares a nivel nacional, dará pelea en un territorio históricamente complicado para el peronismo.Las otras 11 boletas (Autodeterminación y Libertad; Frente Patriota; La Libertad Avanza; MAS; Libres del Sur; Partido Aptitud Renovadora; Partido Autonomista; Partido Federal; Partido Renovador Federal; Partido Socialista Auténtico; y Política Obrera) tendrán como primer objetivo superar el piso del 1,5% de los votos para poder acceder a las generales del 14 de noviembre.El territorio porteño tiene registrados 2.552.058 ciudadanos habilitados para votar en 7.337 mesas el 12 de septiembre.El tándemexpresa una propuesta electoral del oficialismo montada sobre dos dimensiones (lo mismo para la lista de Victoria Tolosa Paz-Daniel Gollán en PBA). Primero, la visibilización de candidatos que no arrastren una larga historia en el kirchnerismo acérrimo, a fin de exponer un perfil más componedor y moderado. Segundo, la conciencia de que ésta fue una elección con escasos actos, marchas, banderazos y timbreos, pero con mucha militancia en medios y redes.En el lado del oficialismo porteño (oposición a nivel nacional), la novedad pasa por la reedición de la primaria, esa herramienta que tantos frutos le dio en 2015, cuando Maurico Macri ganó volumen político enfrentando a Elisa Carrió y Ernesto Sanz para luego obtener la presidencia ante un estancado Daniel Scioli. El enfrentamiento en las primarias le asegura a la coalición opositora un diferencial en la atención política y mediática, aunque, siendo oficialismo, puede generar ruido interno.Para estas elecciones, la fórmula de "Juntos por el Cambio", que encabezacomo precandidata a diputada nacional junto al economista Martín Tetaz, confía en una buena performance electoral frente a un peronismo que históricamente le fue esquivo el territorio porteño.Sin embargo, primero deberá atravesar el escollo de dos internas: la lista "liberal" del ex ministro de la Alianza, Ricardo López Murphy; la nómina interna radical que encabeza quien fuera encargado de la salud del gobierno de Mauricio Macri, Rubinstein; y, por afuera pero generando preocupación en JXC, la del economista "libertario" Javier Milei.La ex gobernadora bonaerense Vidal es una de las figuras políticas con mejor imagen dentro de JXC y esa situación le permite tener una situación de privilegio frente a las elecciones de este año. Según la versión coincidente de todos los que hablan de su futuro con Vidal, hay una decisión que ya tendría tomada y es la de no volver a ser candidata a gobernadora de Buenos Aires. Allí se terminan las certezas.