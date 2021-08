Otra vez: la Mesa de Enlace anunció un lockout por la prórroga de los cupos de exportación de carne

Nuevamente, los integrantes de la Mesa de Enlace, el grupo de empresarios del "campo" que encabezan las entidades del agro, anunció un "plan de lucha" que incluirá un lockout patronal con cese de la comercialización que comenzará en las próximas horas y que podría intensificarse luego de las elecciones del 12 de septiembre, como modo de protesta contra el anuncio del Gobierno de prorrogar hasta el próximo 31 de octubre el freno a las exportaciones de carne vacuna con el objetivo de bajar los precios.Lo comunicaron en el marco de una conferencia de prensa de la Mesa de Enlace en Santa Fe, que ya había sido llamada cona ntlación por parte de la dirigencia agropecuaria previendo esta prórroga, por lo que decidió reunirse para analizar el escenario y definir las medidas a tomar.El presidente de CRA, Jorge Chemes, se puso en modo halcón del campo: "No vamos mantener una postura negociadora y pasiva. Vamos a una etapa más activa para expresar el malestar. Seguramente habrá concentraciones de productores, recorridas por el interior, asambleas, y un cese de comercialización, entre otras acciones. La medida del Gobierno es un error garrafal que destruye a la ganadería. Desde hace un año y medio venimos soportando un escenario de confrontación y no de diálogo que ha propuesto el Gobierno”.Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dijo que en las próximas habrá contacto con los restantes integrantes de la cadena cárnica, desde donde adelantó que surgirán iniciativas que formarán parte del plan de acción gremial. “Hoy comienza nuestra lucha para expresar el malestar y rechazo a la medida. No se cuánto tiempo durará todo esto, pero seguramente va a terminar en una medida de fuerza y en un cese de comercialización”, auguró.Tras la conferencia de prensa, señaló a Infobae que la idea de la Mesa de Enlace es consensuar todas las acciones con los demás afectados por las medidas oficiales. Apunta a lo que calculó la semana pasada, cuando la histórica entidad cercana a la derecha sostuvo que proyectan pérdidas por unos 1.000 millones de dólares.El presidente interino de Coninagro, Elvio Laucirica, en la previa de la conferencia de prensa en Santa Fe, comentó: “Considerando la situación por la que pasa la sociedad, y ante la inminencia de las PASO, no debemos permitir que las medidas que tomemos sean malinterpretadas y distorsionen un reclamo legítimo como el que tenemos. No descartamos ningún tipo de medidas, como sería un paro”.Durante la conferencia de prensa, Carlos Chetoni, titular de la Federación Agraria Argentina, sostuvo que el cepo a la exportación de carne es solo uno de los problemas que tiene el sector y que no se atienden por parte de las autoridades. “Todo esto afecta a la cadena y especialmente al criador y a los tamberos más chicos, pero también perjudica también al país. El paro no sería prolongado pero sí contundente y claro”.La decisión de extender las restricciones a las exportaciones de carne hasta el 31 de octubre publicada en la resolución conjunta 7/21 de los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dispuso prorrogar por dos meses las limitaciones a la salida del país de carne establecida en el decreto 408/21.Según los fundamentos de la prórroga "en materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos", ya que "tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena"."En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios", señalaron Basterra y Kulfas en los considerandos de la resolución conjunta. No obstante, los ministros admitieron que "la solución estructural a la tensión entre mercado externo y mercado interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción".Además, según las cifras oficiales y las propias que las cámaras del sector, las exportaciones de julio (mes en que impactaron de lleno las restricciones) fueron superiores al promedio histórico del sector y llegan a casi triplicar las del mismo mes en el último lustro.De acuerdo con datos El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en julio (último dato procesado), se exportaron 194 millones de dólares de carne bovina. El cupo se aplicó sobre la base del comportamiento récord de las exportaciones que tuvieron entre 2019-2020, con el objetivo de "reordenar el mercado".Como los límites no impactaban en toda la oferta de exportación -quedaron fuera los cortes como Cuota Hilton, de Estados Unidos o kosher a Israel, entre otros-, la caída respecto del año pasado fue de apenas 16% en dólares. En este caso, compensaron también los elevados precios de la hacienda en el mundo. Si se compara con los años previos, medido en dólares, julio representó un nivel de exportación 11% superior a igual mes de 2018, 71% por encima de 2017, un 135% más que en 2016 y 172% arriba de 2015.