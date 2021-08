PASO 2021: qué DNI puedo usar para votar este año

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) están a la vuelta de la esquina y los documentos habilitados para votar son la. Estos sirven para votar tanto en las elecciones del 12 de septiembre como en las generales del 14 de noviembre.No está permitido votar con un documento cuyo ejemplar sea anterior al que figura en el padrón electoral. En cambio, sí es posible sufragar si se presenta una versión posterior al documento registrado en el padrón.Aunque algunos documentos contienen la leyenda "no válido para votar", las autoridades de mesa deben habilitar el sufragio de todas maneras. Estas tarjetas no informan de que número de ejemplar se trata.De no poder acreditar la identidad, el elector no podrá emitir su voto. Tampoco podrá hacerlo con una constancia de trámite. Por lo tanto, tendrá que emitir un justificativo ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde los comicios.Para presentar la justificación necesitará una documentación. En caso de pérdida o robo, se realizará una denuncia policial y con esa documentación se ingresará al Registro de Infractores de la Justicia Electoral , donde se indicará el número de DNI, sexo y distrito para iniciar la gestión. Luego, de acuerdo a la razón específica por la que no se pudo votar, se subirá el documento que avala la ausencia.