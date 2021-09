Macri pidió ir a votar en un Zoom con un ex jugador del ascenso: "Es más fácil contagiarse en un supermercado"

Mauricio Macri sigue de campaña apostando por Diego Santilli. En esta oportunidad, lo hizo vez a través de un Zoom con militantes de Pilar alineados al precandidato a concejal y amigo de Santilli, Sebastián Neuspiller, ex futbolista del ascenso.

En este marco virtual, el ex mandatario convocó a sus votantes a las urnas. Les pidió: “El 12 no tengan miedo. Vayan a votar. Es más fácil contagiarse en el supermercado que en la votación”. “Es la elección más importante desde la vuelta de la democracia”, agregó.En sus declaraciones, Macri volvió a apostar en sus críticas contra el gobierno del Frente de Todos y cuando fue consultado sobre las “fallas más graves del Gobierno”. El ex jefe de Estado respondió: “Son muchas. La más grave es la destrucción del valor de la palabra como nunca habíamos visto antes”, expresó.Y añadió: