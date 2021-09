Milei denunciado por denigrar públicamente a personas con discapacidad

Escuchen a Jony. No importa si es contra Larreta, Cristina o Myriam; decir zurdo de mierda, homosexual, negro, villerito o judía para degradar a un adversario político es grave. En este caso, además, se ataca a un colectivo altamente vulnerable como las personas con discapacidad. pic.twitter.com/aY1h52u5HA — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 2, 2021

, líder del espaciofue denunciado durante la mañana de este miércoles ante elpor diversos dichos públicos denigratorios hacia personas con discapacidad. La acusación fue llevada adelante porvecino de la Ciudad de Buenos Aires y militante del Frente Patria Grande, y esto se debe a las declaraciones que el economista lanzó contraEl precandidato a diputado nacional ultraderechista insultó duramente al jefe de Gobierno de la CABA durante un acto mientras denunciaba las "operaciones" que este realizaba en su contra. En dicho acto de campaña, el jueves por la noche, lo agravió y se refirió a él como "zurdo de mierda", "sorete" y "pelado asqueroso de mierda". Tras las polémicas declaraciones, no se retractó y manifestó que "se pone el foco en las formas y no en el contenido".Tras los dichos del jueves, Milei fue denunciado por un dicho particular., lanzó. Sobre esto, Algalarronda que tiene una discapacidad y circula en silla de ruedas, aseguró sentirse agredido y ofendido por los dichos.En su denuncia, el hombre de 39 años expresó:Mientras que, por otro lado, en el escrito, Algalarronda manifestó en relación a las próximas elecciones legislativas:Y manifestó:Además, a pesar de que no haya querido retractarse, el denunciante le exigió a Milei una acción reparatoria ante la actitud agraviante y lo interpeló directamente., sentenció.Horas más tarde, el abogado y militante del MTE y Frente Patria Grande, Juan Grabois, compartió un video a través de sus redes sociales contando su historia y alzándose para que su voz no sea silenciada., disparó fuertemente.