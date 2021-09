A los ojos de Larroque, la gente no existe para el macrismo

"En la agenda del macrismo, la gente no existe", dijo el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien sostuvo que para el macrismo no importan "no sólo los humildes, tampoco las clases medias, las pymes, la clase media, los comerciantes o los industriales".

, reflexionó en declaraciones a El DestapeLarroque evaluó además que "cuando Cristina (Kirchner) definió la candidatura de Alberto (Fernández), el poder concentrado y fáctico vio una oportunidad de ver cómo quebrar ese vínculo y el Frente de Todos".E insistió: