"Severos castigos" del Gobierno de Bolsonaro con Argentina pero no con un jugador brasilero proveniente de Inglaterra

Argentinos deram de malandros. Sabiam que estavam burlando a lei brasileira, impediram a Anvisa de autua-los e, na marra, escalaram os 4 oriundos da Inglaterra.

PF tem que investigar quem não tomou providências antes do jogo e Argentina deveria ser severamente punida. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 5, 2021

Un grupo de funcionarios de la(Anvisa) fueron los que se metieron en la cancha del Nao Química Arena cuando se jugaban cinco minutos del partido entre Brasil y Argentina, para llevarse a los cuatro futbolistas de la Selección que militan en la Premier League inglesa, Emiliano Martínez, Cristian Romero, Gio Lo Celso y Emiliano Buendía.Ese mismo organismo fue el que indicaba, desde Argentina el sábado, que los jugadores mencionados debían regresaran inmediatamente a la Argentina, como medida sanitaria. Según su postura, los involucrados debieron haber cumplido con una cuarentena de dos semanas debido a que todos provienen de Inglaterra y este es uno de los países considerados de riesgo sanitario. La entidad resaltó además que los jugadores no declararon su paso por Reino Unido al entrar al país, y pidió que fueran deportados., declaró Antonio Barra Torres, el director de, tras el conflicto. Sin embargo, pese a su “severa” postura, el funcionario brasileño no especificó por qué el ente que está a su cargo no había procedido de la misma manera con Williams, el futbolista brasileño que llegó proveniente del Arsenal de Inglaterra para jugar en el Corinthians:advirtió sin dar mayores explicaciones y sin aceptar la incongruencia.El protagonismo del gobierno deen la suspensión del partido por cuestiones sanitarias le agrega “pimienta” al acto de la ultraderecha para derrocar a jueces de la Corte Suprema que prepara para el martes el propio jefe del Estado. Es que el show montado por la autoridad sanitara en medio del partido, en cadena nacional prácticamente, coloca al gobierno de Bolsonaro como “guardián” de la ley y del orden, y nada menos que ante Argentina, el rival clásico que en julio le ganó la Copa América.El martes, Bolsonaro y sus empresarios aliados esperan organizar manifestaciones masivas para pedir el cese de la corte, una inédita medida golpista que el mandatario llama "ruptura". Es en este clima que Brasil llegó al partido con Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Qatar 2022.Con la Policía Federal, que depende del Ministerio de Justicia, y la Anvisa, órgano delencargado de autorizar las vacunas contra el coronavirus, el Gobierno brasileño quiso mostrar que puede hasta frenar un partido de fútbol de la selección en pleno país del fútbol. El escándalo, para los brasileños, sirve como parte del clima que se sentirá el 7 de septiembre, Día de la Independencia, en el cual Bolsonaro con su participación en actos en San Pablo y Brasilia buscará legitimidad para enfrentarse a la corte.Ello investiga por atentar contra la democracia por denunciar falsamente un fraude electoral siendo preparado por la justicia electoral en su contra.Pero por si no fuera suficiente la hostilidad de la situación, el hijo del presidente de ese país,se metió en la polémica con un tuit contra la selección de Lionel Scaloni: Aseguró que los argentinos intentaron saltarse la ley brasileña y pidió "severos castigos" por el accionar de los cuatro futbolistas que llegaron procedentes de Inglaterra., manifestó Flavio en consonancia con su padre.