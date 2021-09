ARBA lleva detectados más de 3.400 evasores en countries: ocultaron cifras millonarias

A pedido del gobernador, desde que asumió como director del ente recaudador, Cristian Girard se centralizó en regular la situación de los sectores con mayor capacidad de tributación en la Provincia.

Desde que la gestión dellegó al poder, hubo sensibles cambios en diferentes ministerios y áreas calve de la provincia de Buenos Aires. La Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) no fue la excepción.En el más de año y medio, según cifras oficiales, ARBA fiscalizó 291 countries bonaerense en 39 ciudades diferentes y detectó 2.155.611 metros cuadrados que no habían sido declarados. Los mismos corresponden a ampliaciones de 3.423 lujosas casas y hasta enormes piletas sin declarar.Los más de 2 millones de metros cuadrados que las 3.423 casas no declararon son el equivalente a 36 mil casas de 60 metros cuadrados como las que ofrece el programa. En términos económicos, la provincia de Buenos Aires recaudó $286.600.000 de impuesto inmobiliario de esos inmuebles.En diálogo con El Destape, Girard se refirió a la cantidad de metros cuadrados no declarados y dijo queAdemás indicó que “en los últimos años, la Provincia debería haber dado un trabajo más riguroso y controlar más de cerca el tema, y no solo desde ARBA, sino también desde Autoridad del Agua (ADA), Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y el Ministerio de Gobierno”.Respecto de los millones recaudados, el funcionario remarcó:. Y ratificó: “Se crean bolsones de riqueza, como digo yo, porque si miras un mapa o visitas la zona, del otro lado del muro de los barrios cerrados está la pobreza, ese es un contraste tremendo. Es una falla grave que deslegitima mucho las políticas públicas”.Losy barrios privados y en los quehizo especial hincapié son Pilar, Escobar, Tigre, Berazategui y Moreno. Según datos de la agencia de recaudación, en Pilar encontraron que no se habían declarado 587.421 metros cuadrados, es decir, $70.200.000 en concepto de impuesto inmobiliario.En Escobar había 364.329 metros cuadrados que no se habían informado. Representan $85.300.000 en impuesto inmobiliario. En Tigre había 301.204 metros cuadrados, el equivalente de $35.500.000. En Berazategui registraron 139.911 metros cuadrados, por lo que ARBA recaudó $26.100.000; y en Moreno registraron 75.849 metros cuadrados, lo que significaron $5.300.000 en concepto de impuesto inmobiliario.Consultado sobre cómo continuarán con los operativos, Girada adelantó a este medio que, finalizó.